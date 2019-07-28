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مال وأعمال

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صعود أسواق الأسهم الأوروبية


«رويترز»: رفعت الشركات الكبيرة أسهم أوروبا حيث حفز صعود في فودافون البريطانية ونتائج قوية من شركات الإعلام ونستله تعافيا من عمليات بيع جراء البنك المركزي الأوروبي.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة، منتعشا من أسوأ جلسة له في ثلاثة أسابيع. وتفوق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني على سائر المؤشرات الأوروبية بتقدمه 0.8 في المئة، مدعوما بشركات الاتصالات. لكن أسهم الإعلام هي التي قادت المكاسب بعد نتائج تبعث على التفاؤل من فيفندي الفرنسية واس.إي.اس لتشغيل الأقمار الصناعية وبيرسون التعليمية.


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