مال وأعمال

كشف رئيس مجلس ادارة شركة تليفوني للاتصالات وائل الفرحان عن النجاح الكبير في طرح منتجها الجديد «تليفوني غلوبل» في الكويت للاشتراك في شبكة انترنت في اكثر من 40 دولة في اوروبا والولايات المتحدة الأميركية وتركيا مقابل اشتراك زهيد يبدأ من 350 فلساً وذلك لاول مرة في الخليج، لافتا الى ان هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في الكويت. وقال الفرحان في تصريحات خاصة لـ «النهار» على هامش الندوة التعريفية التي اقامتها الشركة للكشف عن جديدها في السوق المحلي واهم مزاياها بحضور شركات السياحة والدعاية والعلاقات العامة ومشاهير الـ «سوشيال ميديا»- ان الشركة تم تأسيسها في بريطانيا عام 2011 كأول شركة عربية في مجال الاتصالات في أوروبا ملاكها كويتيون 100 في المئة، مضيفا ان الشركة واصلت تقديم خدماتها بشكل متميز في مجال الاتصالات والانترنت وحققت نجاحات كبيرة في السوق الخليجي عموما والكويتي خصوصا بسبب جودة الاتصال والمميزات التي تقدمها للمستخدم الخليجي.

خدمة مميزة

وأضاف الفرحان ان الشركة قامت في اطار تطوير خدماتها بعدد من الدراسات فيما يحتاجه المواطن الكويتي في مجال الاتصالات من خلال الحصول على انترنت بسرعة كبيرة وبسعر مناسب خلال سفرهم خارج الكويت خاصة في الدول الاوروبية وتركيا والولايات المتحدة، موضحا ان الطلبات جاءت كبيرة في هذا الشأن وبناء عليه تم عمل هذا المنتج الجديد «تليفوني غلوبل» وهو عبارة عن شريحة انترنت فقط بالتعاون مع ما يقارب من 100 شركة اتصالات في هذه الدول حيث يكون الاتصال مباشرة بهذه الشبكات مباشرة بدون مشاكل او رسوم اضافية . وزاد الفرحان انه وخلال الفترات السابقة كان هناك شكوي من رسوم الاتصالات خارج البلاد المغالي فيها والتي ترهق المواطنين، لافتا الى انه لا توجد لدينا مثل هذه الاشكالية ولا توجد اي رسوم اضافية بالاضافة الى الخدمات التي تقدمها شركة «تليفوني» من خلال توفير خدمة العملاء على مدى 24 ساعة وامكانية الدفع عبر الموقع الالكتروني للشركة بجميع البطاقات العالمية او بـ «كي نت».

الانتشار خليجياً

وشدد الفرحان على ان الشركة تواصل العمل على قدما وساق لوصول بخدمات الانترنت الى جميع دول العالم ولدينا استراتيجية نسعى الى تفعيلها من خلال التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي عبر الاتفاق مع موزعين معتمدين بها، موضحا اننا نتوسع في الشريحة الصغيرة الالكترونية في مجال الانترنت فقط. وعن الخطط المستقبلية للشركة أشار الفرحان الى انه تجري مفاوضات لتقديم الخدمة في الصين ودول شرق آسيا مع نهاية العام الحالي ولكن الاشكالية في الأسعار الاشتراك لابد ان تتماشى مع باقي المستويات السعرية التي نقدمها في اوروبا وأميركا، لافتا الى ان الشركة تسعى الى توفير أحدث الخدمات والتقنيات في مجال الاتصالات الدولية بما يحقق القيمة المضافية للمشتركين فيها، كتقديم شرائح إلكترونية وتشغيل خدمة الـ 5G على شبكتنا.

وأشاد الفرحان بالتعاون الكبير الذي تقدمه هيئة الاتصالات للشركة حيث انها متفاهمة جدا لطبيعة عملنا والسماح لنا بالعمل بشكل رسمي في السوق المحلي وبتسويق خدماتنا في الكويت، آملا بالتوسع في السوق الخليجي خاصة بعد تصريح هيئة الاتصالات بتشغيل المشغل الافتراضي ونكون من ضمنها - بإذن الله - .

ودعا الفرحان الى المزيد من التعاون من جميع جهات الدولة خاصة اننا الشركة العربية الوحيدة في اوروبا مقابل شركات عديدة يملكها مستثمرون اوروبيون وأميركان وصينيون وهنود ولابد ان يكون هناك مزيد من الدعم لنا في السوق المحلي.

إنترنت بلا حدود

ومن جانبه، أوضح مدير التسويق في شركة تليفوني للاتصالات محمد وائل الفرحان ان خدمة شريحة «تليفوني غلوبل» بدأ طرحها رسميا منذ شهرين في السوق المحلي وتتميز انه توفر انترنت مفتوح بلا حدود في 40 دولة باسعار مناسبة .

وأشار محمد الفرحان الى ان الشركة بدأت في 2013 بتقديم خدماتها للمسافرين الي بريطانيا بالذات من الكويتيين والخليجيين والعرب وذلك للحد من مشاكل اختيار خطوط الاتصالات والانترنت بعد الوصول بما كان يستهلك الكثير من الوقت والجهد لهم، لافتا الى ان البداية كانت بإنشاء شركة وشبكة «تيلفوني ليمتد Telfoni Ltd» كشركة اتصالات في بريطانيا لتقديم خطوط بريطانية (تليفوني بريطانيا Telfoni UK) بخدمات انترنت ومكالمات بمزايا فريدة . وزاد انه مع تميز «تليفوني» في خدماتها في بريطانيا طلب الكثير من العملاء بتمديد خدماتنا لخارج بريطانيا وتوفير باقات كبيرة للإنترنت لاستخدامه في التطبيقات والخرائط المهمة للمسافرين والزوار، مشيرا الى انه تلبية لذلك تم في عام 2017 إنشاء شركة «Telfoni Austria» في النمسا لتقديم ثاني منتج «تليفوني غلوبل» بمزايا متعددة والتي نعمل على توصيل جميع طلبات الخطوط لجميع أنحاء العالم في اسرع وقت عبر شركة «فيديكس». وأوضح محمد الفرحان ان شريحة «تيلفوني غلوبل» الزرقاء تتميز انها لا توجد انتهاء لصلاحيتها حيث يمكن استخدامها في أي وقت وامكانية استلام الخط قبل السفر واستخدامه بمجرد الوصول واستخدام اكثر من شبكة في كل دولة ومن سرعات «G4» وتسعيرة الخدمة ثابتة لجميع الدول وجميع الاوقات ولجميع الشبكات.

