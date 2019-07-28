مال وأعمال

التقى نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله، في مكتبه، وفداً من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ممثلاً في رئيسها الفخري يوسف العثمان ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة في تأكيد وحرص متزايد من الجمعية على الاهتمام والتواصل مع جميع الجهات والمسؤولين الحكوميين لتعزيز الروابط والتعاون معها. وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل الطبيخ ، في بيان صحافي، إلى أن اللقاء تناول دور الجمعية واهميتها المتزايدة في بناء كوادر وطنية في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة وتأهيلها للعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية، والسعي بشكل جاد بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجتها حكومة الكويت في الآونة الأخيرة عبر تبني خطط تنموية واعدة والتي ستنعكس إيجاباً على وضع الكويت إقليمياً وعالمياً في المدى الطويل.

وأوضح الطبيخ أن نائب وزير الخارجية أثنى خلال اللقاء على الدور المحوري والبناء الذي تقوم به الجمعية في تطوير الأداء الاقتصادي ، متمنياً كل التوفيق والنجاح للجمعية في تأدية دورها في خدمة وتنمية المجتمع. وفي نهاية اللقاء، قدم وفد الجمعية هدية تذكارية لنائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله على دعمه اللامحدود والمتواصل للجمعية وأنشطتها وخدماتها التي تقدمها لأعضائها العاملين والمنتسبين وباعتبارها شريكاً استراتيجياً لجميع مؤسسات الدولة وتسعى للتعاون مع جميع الجهات الحكومية من أجل رفعة بلدنا الحبيب الكويت.

