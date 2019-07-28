مال وأعمال

أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) عن بياناتها المالية للربع الثاني من عام 2019 حيث بلغت صافي الأرباح 2.18 مليون دينار بتراجع نسبته 23.35 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 2.34 في المئة خلال الربع الثاني من العام من 3.47 ملايين دينار لتصل إلى 3.39 ملايين دينار. وفي هذا الصدد أوضحت نادية عقيل الرئيس التنفيذي لشركة يوباك: تستمر مشاريعنا الرئيسة في الكويت في العمل بكفاءة، إلا أننا شهدنا انخفاضًا في الاستخدام الكلي لحركة المرور في مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي بسبب انتقال بعض شركات الطيران إلى مباني الركاب المخصصة لها، ونحن نتوقع زيادة في استخدام مواقف السيارات الإضافية تماشيًا مع الزيادة المتوقعة في نمو حركة المسافرين عامًا بعد عام. أما في أبوظبي، فمشروع ريم مول الذي نقوم بتطويره والذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار أميركي يمضي قدماً وفق الجدول الزمني الذي يستهدف افتتاحه بنهاية عام 2020». كما تقوم يوباك حالياً بإدارة أربعة مشاريع رئيسة في الكويت، بما في ذلك إدارة وتشغيل مجمع التسوق في مطار الكويت الدولي T1، ومواقف السيارات والمرافق التابعة له، بالإضافة إلى إدارة العقارات ومواقف السيارات في مبنى مطار الشيخ سعد. كما تقوم يوباك أيضاً بإدارة موقف السيارات والمرافق ذات الصلة في مبنى الركاب T4. وكذلك إدارة وتشغيل مجمع ديسكفري في مدينة الكويت.

