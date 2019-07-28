مال وأعمال

أشار تقرير شركة «Ofeed» الى ان الدولار الأميركي سجل ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي مقابل العملات الرئيسة وذلك على الرغم من استمرار التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الحالي.

وقال تقرير الذي أعد لجريدة «النهار» فقد وجد الدولار الأميركي الدعم من تحسن بيانات النمو الأميركي خلال الربع الثاني من العام والذي قلل من الضغط السلبي على العملة الفيدرالية والذي سببه توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من ست عملات رئيسة ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 0.93 في المئة وسجل أعلى مستوياته منذ شهرين عند 97.71 وقد استطاع الدولار أن يتحرك في اتجاه صاعد خلال معظم فترات الأسبوع الماضي.

مؤشر الناتج المحلي الإجمالي أظهر توسع النمو في أكبر اقتصاد في العالم على المستوى السنوي بنسبة بلغت 2.1 في المئة في الربع من أبريل إلى يونيو، ولكنه يظل ثاني أبطأ معدل منذ نهاية الربع الأخير من عام 2016، وقد شهدت قراءة الربع الأول تعديلاً لتظهر نمو بنسبة 3.1 في المئة. وكان المحللون يتوقعون نمو بمعدل 1.8 نسبة مئوية.

إن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني يعكس التراجع في الاستثمار في المخزون، والصادرات، والاستثمارات العقارية غير السكنية. وقال مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة إن هذه التراجعات قوبلت جزئياً بالتسارع في نفقات الاستهلاك الشخصي والانفاق الحكومي الفيدرالي.

تباطؤ الاقتصاد

قد تدفع أرقام النمو في الولايات المتحدة صناع السياسة النقدية إلى إعادة التفكير في خفض أسعار الفائدة قبل اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل، والذي يتوقع على نطاق واسع أن يشهد تخفيضًا في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي كان قد أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد مدفوعًا بالحرب التجارية الأميركية الصينية.

استمر في الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي مقابل الدولار ليسجل أدنى مستوياته منذ اكثر من شهرين، وذلك بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي أبقى على سياسته النقدية ثابتة ولكنه فتح الباب أمام المزيد من التحفيز للاقتصاد الأوروبي.

زوج اليورو مقابل الدولار سجل أدنى مستوياته الأسبوع الماضي عند 1.1101 ليسجل انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي.

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بتثبيت أسعار الفائدة وسياسته النقدية دون تغيير، ليشير في بيانه المصاحب أنه سيبقى على أسعار الفائدة عن مستوياتها الحالية أو أقل منها حتى النصف الأول من عام 2020 على الأقل، أو أكثر من ذلك إذا دعت الحاجة.

تثبيت أسعار الفائدة

فقد قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة الرئيسة عند مستوياتها الصفرية 0.00 في المئة، كما ثبت أسعار الفائدة على الإقراض عند 0.25 في المئة والفائدة على الإيداع ظلت منخفضة بنسبة 0.40 في المئة دون تغيير.

يتوقع المركزي الأوروبي أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية أو أدنى حتى النصف الأول من عام 2020، طالما كان ذلك ضروريًا لضمان استمرار التقارب المستمر للتضخم مع هدفه على المدى المتوسط.

كما يعتزم البنك العمل على اعادة الاستثمار في المدفوعات الرئيسة من الأوراق المالية المستحقة السداد المشتراة بموجب برنامج شراء الأصول والذي قد يستمر لفترة من الوقت لطالما كان ضرورياً للحفاظ على ظروف السيولة المواتية ودرجة كافية من التسهيلات النقدية.

أقدم رئيس البنك ماريو دراغي خلال المؤتمر الصحفي على وصف التباطؤ الحالي في النمو العالمي، وضعف مستويات التجارة الدولية وضعف القطاع الصناعات في منطقة اليورو والتي تعد الأسباب الرئيسة وراء التوقعات بتغيير طابع السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وقد أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي أنه لم تتم مناقشة خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، وأن القرار قد يعتمد على التغير في توقعات التضخم والنمو القادمة للبنك في شهر سبتمبر القادم.

وقال دراغي إن توقعات التضخم قد انخفضت، لذلك هناك حاجة أكبر للعودة إلى الدعم النقدي مرة أخرى. وأضاف أن النمو المنخفض إلى حد ما يأتي في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي.

التوترات الجيوسياسية

انخفض الين الياباني مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي ليقلص المكاسب التي سجلها لأسبوعين متتاليين، يأتي هذا في ظل تعافي مستويات الدولار أمام العملات الرئيسة مما زاد من الضغط السلبي على العملة اليابانية.

ارتفع زوج الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 1 في المئة خلال الأسبوع الماضي ليسجل اعلى مستوياته في أسبوعين عند 108.82.

قوة الدولار الأميركي تسببت في فقدان الين الياباني ميزته كملاذ آمن للمستثمرين في أسواق العملات، فبالرغم من التوترات الجيوسياسية إلا ان المستثمرين فضلوا اللجوء إلى الدولار على حساب الين الياباني.

