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إطلاق برامج تحفيز اقتصادية


اشار التقرير الى انه بعد أن قام العديد من البنوك المركزية العالمية إما بخفض سعر الفائدة أو إطلاق برامج تحفيز اقتصادية، سيكون متابعي الأسواق المالية على موعد مع قرار البنك الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع لمعرفة هل سوف يقوم صانعو السياسة النقدية الأميركية بخفض سعر الفائدة.
أيضا هذا الأسبوع سوف يقوم كل من البنك المركزي البريطاني ونظيره الياباني بتحديد مسار السياسة النقدية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية الكبرى.
لعل أبرز التقارير الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع هي مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر من عدد من الاقتصادات الكبرى والذي من المحتمل أن يؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين.
من الضروري أن ننوه على أنه مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الصادر من الاقتصاد الصيني من المتوقع أن يحظى بأهمية كبيرة، في ظل التأثير السلبي للحري التجارية بين الولايات المتحدة والصين.


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