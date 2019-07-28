مال وأعمال

ذكر تقرير ان الجنيه الاسترليني مازال يحاول الارتفاع ولكنه غير قادر على ذلك في ظل حالة القلق فيما يتعلق بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خاصة بعد فوز بوريس جونسون بمنصب رئيس الوزراء في بريطانيا.

وينبغي على المستثمرين إبقاء أعينهم مفتوحة هذا الأسبوع، حيث سيقرر البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة وكذلك سوف يقوم بنشر أحدث توقعاته الاقتصادية.

سوف يصدر البنك البريطاني تقرير التضخم الفصلي الذي سيشمل أحدث توقعات التضخم والنمو لاقتصاد المملكة المتحدة واستناداً إلى تقييم البنك قد يقرر صانعو السياسة الابقاء على كلفة الاقتراض عند 0.75 في المئة.

من المحتمل أن تؤثر أحداث يوم الخميس على حركة الاسترليني أكثر من غيرها حيث سيقوم البنك المركزي بتحديد سعر الفائدة وسيصدر تقرير التضخم ومحضر اجتماع السياسة النقدية، بالإضافة إلى المؤتمر الصحافي لمحافظ المركزي البريطاني مارك كارني. ستقوم المملكة المتحدة بإصدار مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والانشاء لشهر يوليو ما سيعطي آخر التحديثات حول صحة الاقتصاد في بداية الربع الثالث.

التوقعات تشير إلى تراجع في قطاعي التصنيع والانشاء بينما سيصدر مؤشر قطاع الخدمات الأكبر في الاقتصاد البريطاني في الأسبوع المقبل.

