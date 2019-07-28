مال وأعمال

سجل الذهب تراجعا طفيفا في الأسبوع الماضي ولكن استمر في التداول بالقرب من أعلى مستوى له هذا العام حيث ظل يحوم فوق المستوى النفسي المتواجد عند 1400 دولار للأونصة. سيعتمد المعدن الأصفر هذا الأسبوع إلى حد كبير على قرار سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي وتبعاته حيث من المفترض أن يعطي خفض سعر الفائدة بعض الدعم للمعدن الأصفر، مع ضرورة التداول فوق المستوى النفسي المذكور. وفيما يتعلق بالنفط الخام، فقد ارتفعت الأسعار في الأسبوع الماضي مع بقاء التوترات الجيوسياسية حول إيران دون حل، ولك ارتفاع المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وسط الحرب التجارية الأميركية الصينية حدت من المكاسب.

