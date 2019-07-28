مال وأعمال

يقوم البنك المركزي الفيدرالي بالاجتماع هذا الأسبوع لتحديد سعر الفائدة ومسار السياسة النقدية وفقا لآخر المستجدات في الاقتصاد الأميركي، حيث من المتوقع أن يصوت أعضاء اللجنة الفيدرالية لصالح خفض سعر الفائدة إلى 2.25 في المئة من 2.50 في المئة. التراجع الأخير في البيانات الاقتصادية الأميركية والتأثير السلبي المحتمل للحرب التجارية مع الصين وتراجع النمو العالمي هي أسباب كافية لدفع الفيدرالي لخفض سعر الفائدة.

في حالة حدوث خفض لسعر الفائدة بأكثر من التوقعات أو تحضير الفيدرالي للأسواق بمزيد من خفض سعر الفائدة في الفترة المقبلة، فإن الدولار سوف يتأثر سلبا.

أما إذا ما قام الفيدرالي بخفض سعر الفائدة وفقا للتوقعات فإن تأثر الدولار قد يكون محدود نظرا لتسعير الأسواق لخفض الفائدة منذ عدة أسابيع.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، قد يشير تقرير الوظائف أن أرباب العمل الأميركيون قد خلقوا 160 ألف وظيفة في شهر يوليو، كما أن معدل البطالة قد تراجع إلى 3.6 في المئة من 3.7 في المئة، وذلك حسب توقعات تقرير الوظائف المنتظر.

سيكون كذلك تقرير مديري المشتريات الصناعي عن شهر يوليو محل اهتمام من المستثمرين حيث أنه قد يعطي انطباع مبدأي عن شكل النمو في الاقتصاد الأميركي في مستهل الربع الثالث.

