مال وأعمال

واشنطن - «كونا»: أعرب البيت الأبيض الأميركي عن «خيبة أمله العميقة» ازاء قرار فرنسا اعتماد ضريبة الخدمات الرقمية «على حساب الشركات والعمال الأميركيين».

وذكر البيت الأبيض في بيان ان «الاجراء الأحادي الذي اتخذته فرنسا يبدو أنه يستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية المبتكرة التي تقدم خدمات في قطاعات مختلفة من الاقتصاد».

وأضاف البيان «انه يدل أيضا على عدم التزام فرنسا بالمفاوضات الجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، مشددا في هذا الصدد على ان ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «لن تقف مكتوفة الأيدي وتتسامح مع التمييز ضد الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها».

وأشار الى ان الممثل التجاري للولايات المتحدة قد فتح تحقيقا رسميا حول ضريبة الخدمات الرقمية في فرنسا كما أن الادارة الأميركية تبحث عن كثب في جميع أدوات السياسة الأخرى.

من جانبه قال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) ان الولايات المتحدة وحدها مخولة بفرض ضرائب على شركاتها فيما حذر انه سيعلن عن اجراء مضاد قريبا بشأن قرار الحكومة الفرنسية.

وكان البرلمان الفرنسي قد أقر في 11 يوليو الحالي فرض ضريبة قدرها ثلاثة في المئة على شركات الانترنت العملاقة مثل غوغل وأمازون وفيسبوك رغم التهديدات الأميركية.

