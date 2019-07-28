علم ومعرفة

في أحدث إصدارات سلسلة عالم المعرفة صدر حديثاً عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الجزء الثاني من كتاب حرب واستراتيجية: نهوج ومفاهيم تحت إشراف مجموعة من الكتّاب وترجمة أيمن منير، علماً أن الجزء الأول قد صدر عن نفس السلسلة الشهر الماضي.

وبحسب النبذة على الغلاف، فقد مارس التفكير الاستراتيجي بأشكال مختلفة، ومايزال يُمارس، تأثيراً كبيراً في دراسة مجموعة متنوعة من الظواهر الاجتماعية والسياسات المحلية والدولية، كما أنه ساعد على فك شيفرة العلاقات الاجتماعية والسياسية وتمكن من أن يكون جزءا من المشرع النقدي الذي يحلل الوضع الراهن ويغير من موازين القوي. تُعرفنا النصوص التي تضمها دفتا هذا الكتاب على جيل جديد من الباحثين أفاد من هذا الأرث الاستراتيجي وبنى عليه وحدث بأسلوب جذاب وجهات النظر المختلفة بطريقة متميزة، ولأن الحروب كانت وما تزال الشغل الشاغل للعديد من الكتابات الأدبية التي يعود تاريخها الى آلاف السنين وتشمل جميع الحضارات، فإن الجانب الاستراتيجي على وجه التحديد أي الجانب الذي يهتم باستخدام القوة في الغرض السياسي أو الذي يسعى إلى وضع نظرية الحرب، سرعان ما عرف تطوراً كبيراً يستعرض على صفحات هذا الكتاب.

اشتمل الجزء الأول من الكتاب على ثلاثة عشر فصلًا، من الفصل الرابع عشر إلى الخامس والعشرين تحت عناوين مثل: تحليل استخباراتي، استراتيجية الحرب الجوية، الاستراتيجية الجوية، الاستراتيجية السيبرانية. وتناول الجزء الثالث مفاهيم استراتيجية مثل: الابتكار والتكيف، سباق التسلح، الردع، الإكراه، المفاجأة الاستراتجية.

ورغم إن الكتاب يبدو للوهلة الأولى يخاطب المتخصصين من العسكريين والأمنيين والساسة وصناع القرار، لكنه أيضا يقدم ثقافة عامة للقارئ تتعلق بإدارة الصراعات بين الدول.

فعلى سبيل الفصل في فصل التحليل الاستخباراتي يتحدث كاتبه إيف تروتينيون عن أهمية التدريب ودقة الملاحظة والمراقبة والذاكرة القوية وقدرة من يقوم بالتحليل على تهيئة نفسه للعمل وتلخيص وفرز التدفقات البيانية المختلفة التي تأتي إليه وفقًا لإيقاع الأحداث.

وأشار إلى أن الملاحظات التحليلية لا تنشر ولا تكون مفصل ولا يسمح بذكر مصادرها نهائيًا.

ويعتبر أن التحليل ما هو إلا سلسلة من الأسئلة المتواصلة حول عدد قليل من الملاحظات الموجزة وفق الصيغة المعروفة: ما أعرف (ما يغذي تفكيري)، وما أعرف أنني لا أعرفه (بالتالي أبحث عنه)، وما لا أعرف أنني لا أعرفه (الأمر يتطلب أن أكون منتبها لكن دون يقين زائد)، وما لا أعرف أنني أعرفه (إنه التحدي الأكبر الذي يتطلب عدم إهمال المحفوظات والبيانات).

ويختتم هذا الكتاب المهم والنوعي بالإشارة إلى الدراسات الاستراتيجية كعلم متفرد، وهكيلتها، وخضوعها للنقد والتقييم.

وتبقى الإشارة إلى أن الكتاب شارك فيه مجموعة من الباحثين والأكاديميين في العلوم السياسية والعسكرية منهم: باسكال فانسون، جوزيف هنروتين، أوليفي شميت، ستيفان تايات، لور بارديز، فردريك رام، أوليفييه زاجيك، وإلينكا ماتيو.

أما المترجم د. أيمن منير فهو حاصل على الدكتواره في علوم اللغة من جامعة لوميير في فرنسا، وعضو هيئة التدريس في جامعة أسيوط في مصر.

