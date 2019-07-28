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حصل الباحث محمد أحمد مصطفى المعصراني على الماجستير عن بحث بعنوان: «معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين: دراسة عروضية» من كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة طنطا في مصر.

ويقول الباحث المعصراني في رسالته بأن معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ينتمي إلى ما تميز به المسلمون عن غيرهم من الأممvvv ألا وهو التراجم. وجاء الباب الأول في البحث بعنوان «الشعر المقفى في المعجم»، واندرج تحته تسعة فصول، تناول الباحث في الفصل الأول البحور والصور العروضية وفي الفصل الثاني الجمع بين البحور وفي الفصل الثالث التجديد العروضي في الشعر المقفى وفي الفصل الرابع القافية وفي الفصل الخامس التصريع والتقفية وفي الفصل السادس الزحافات والعلل وفي الفصل السابع التدوير وفي الفصل الثامن الضرورة الشعرية وفي الفصل التاسع هنات عروضية.

وجاء الباب الثاني بعنوان «شعر التفعيلة وقضاياه في المعجم»، وفيه عناوين الفصول الآتية: البحور المستخدمة في المعجم والقافية في شعر التفعيلة والزحاف والعلة والتدوير في شعر التفعيلة والضرورة الشعرية في شعر التفعيلة وكسر الجملة النحوية ومآزق عروضية.

أما الباب الثالث فقد ورد بعنوان «قصيدة النثر في المعجم» وتضمن: شعرية قصيدة النثر وقصيدة النثر والتقطيع العروضي والقافية في قصيدة النثر والجملة النحوية والإيقاع الشعري. وتكونت لجنة المناقشة من: د.محمد زكريا عناني ود.جمال عيسى ود.عهدي السيسي. يذكر أن معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين أصدرته مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، وقد صدر حتى الآن في ثلاث طبعات وبلغ عدد الذين ضمهم المعجم أكثر من ألفين وخمسمئة شاعر وشاعرة.

