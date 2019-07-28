علم ومعرفة

هل المتصوفة وأهل الطرق وحدهم الأكثر إيمانا وقناعة بكرامات ومعجزات الأولياء والعوالم الباطنية؟ ولماذا يسايرهم العوام والبسطاء من الناس في هذه القناعات؟ وماذا يحدث عندما يتحول الأمر إلى نوع من الخرافة ويصبح اقرب إلى عالم تحكمه الأساطير وتسيطر عليه الخرافات وكيف يتعامل العلم والمنطق أمام مثل هذه العوالم المشبعة بالغموض والغيبيات؟

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها وتناقشها وتحلق داخل وفي متون دهاليزها رواية «أبوالكرامات» للكاتب إسلام عبدالرحمن التي صدرت بالقاهرة مؤخرا عن دار زين للنشر

تبدأ أحداث الرواية في منتصف الستنيات من القرن الماضي بخروج أهل قرية «بطن الجبل» بالكامل ليمنعوا ابن رئيس نقطة الشرطة من اصطحاب جثمان والده لدفنه في القاهرة بعد استشهاده في مواجهة مع الخارجين على القانون ويخبرون ابنه أن والده الشهيد له أياد بيضاء على كل أهل القرية وسيقومون بدفنه في ضريح خاص ملحق بالمسجد الكبير كأولياء الله الصالحين ويستسلم الابن لمطلبهم ويرحل تاركاً لهم جثمان والده

تنتقل الرواية بعد ذلك إلى عام 2005 حيث يواجه الحفيد امجد الذي يعمل ضابطا في قوات مكافحة الإرهاب مزيج من الظروف الحياتية الصعبة والسيئة التي جعلته يطلب من رؤسائه نقله إلى الصعيد ليستجم ويستجمع شتات نفسه ينتقل الحفيد ليشغل منصب رئيس النقطة التي كان يرأسها جده قبل استشهاده وقد تغير اسم القرية من بطن الجبل إلى العلوانية تكريما للجد

يقيم الحفيد في منزل جده وهو قصر قديم حيث تعيش عمته وابنتها حيث تبدأ الحيرة في التسلل إلى داخله بين عقله الذي يؤمن بالعلم وبين معتقدات أهل القرية في كرامات جده وتقديسهم له بعد أن أصبح في قناعاتهم انه من أولياء الله الصالحين وهنا يبدأ الحفيد وسط حيرته البالغة- في تلقي رسائل روحية من جده يرى فيها لمحات من ماضيه الغامض وحياته الحافلة ويقول له من حوله أنها رؤى مباركة ومع مضي الوقت يعرف الحفيد انه لم يأت إلى هذا المكان باختياره ولكنها إرادة الجد الذي قرر منذ أربعين عاما أن يخلفه الحفيد ويحمل عنه الولاية والسر الرهيب الذي تخفيه جدران القصر

ومع توالي أحداث الرواية من خلال سرد محكم ولغة صوفية نخوض ألغازرقمية وطقوس سحرية وأسرار غارقة في الغموض بحث عنها قدماء العلماء في الماضي وعجزوا عن الوصول إليها... وبعد الكثير من البحث والعوالم الغيبية والباطنية والفلسفية يتم الكشف عن السر الرهيب الغامض الكامن في تلك الاقبيه التي يخفيها القصر والتي انتظرت أربعين عاماً لكي يأتي الحفيد الذي يحمل دم الجد ليرث تلك التركة الثقيلة

هل كان الجد ولياً من أولياء الله الصالحين ذوى الكرامات حقاً؟! أم هو دجال وساحر اسود شرير كما يدعى ذلك الدجال الذي أصبح الحفيد نفسه في مواجهته والذي كان من ألد أعداء جده والذي يعرف أن الحفيد ما جاء إلى القرية ألا ليحمل رسالة الجد

ويتدخل في مسار الأحداث عميل غامض لمنظمة مجهولة تعرف أن الحفيد عاد من اجل ذلك السر الرهيب الذي أخفاه الجد فيقرر أن يمنح امجد بكل الوسائل والسبل حتى لا يخرج السر إلى الوجود من جديد لتأخذنا الرواية مع توالي أحداثها إلى صراع غير مسبوق يتناول تلك العلوم الباطنية والمعجزات والخرافات والأساطير التي تسيطر على هذا العالم ولا يوجد لها أي تفسير علمي سوى أن الجد من ذوي الكرامات!

