آخر النهار

حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب «انساي» والذي حقق 41 مليونا و237 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو.

واحتل كليب أغنية انساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يويتوب.

يذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية «نجيبك» وهي من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جي فان.

أما أحدث أعمال محمد رمضان الفنية، أغنية بابا، وهي من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد.

