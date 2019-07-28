آخر النهار

الحضور الطاغي للدراما الكويتية في النسبة الأكبر من الفضائيات الخليجية، أمر لم تخلقه الصدفة، بل هو حصاد حتمي للدعم الذي تقدمه وزارة الإعلام الكويتية والتي تعتبر الحاضنة الأساسية لصناعة الدراما، وهكذا الأمر بالنسبة لدور القطاع الخاص، حيث تلعب مجموعة من الشركات والمؤسسات دورا بارزا في تفعيل وتنشيط هذه الصناعة.

والمتأمل للنسبة الأكبر من الفضائيات الخليجية يلاحظ حضور الدراما الكويتية ونجومها الذين يأتون سفراء الفن الكويتي الى المشاهد العربي من كل مكان.

هذه الصناعة، هي اليوم بأمس الحاجة الى منصات حقيقية، للانطلاق بها الى آفاق أبعد.. ولتكريم صناعها ومبدعيها وفق ضوابط وقوانين ولوائح حقيقية.

لذا تأتي الدعوة لمهرجان الدراما التلفزيونية المحلية، تحت مظلة وزارة الإعلام، أو ملتقى يحتفي بتلك الصناعة وكوادرها من كتاب ومخرجين ومنتجين ونجوم، هكذا الأمر بالنسبة لبقية الحرفيات الفنية.

إن وجود مهرجان أو ملتقى للدراما التلفزيونية المحلية، من شأنه تطوير الحرفة.. والارتقاء بها، وأيضا فتح حوار مشترك بين وزارة الإعلام وصناع الدراما من شأنه تطوير مفردات الانسيابية والدعم والارتقاء بصناعة نعوِّل عليها الكثير لنقل صورتنا الى العالم.

وهي دعوة للحوار.

وعلى المحبة نلتقي

