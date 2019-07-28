آخر النهار

وصفت الفنانة زهراء غندور في تصريح لها لـ «النهار» بان مشاركتها في فيلم «بغداد في خيالي») تعتبر تجربة رائعة وغيرت نظرتها للفن بشكل عام وهو ثاني فيلم لها كممثلة حيث عملت لسنوات ومازلت اعمل كمخرجة افلام وثائقية. وقالت: هذا الفيلم تحديدا أغناني كثيرا لأنني عملت فيه مع فرق مختلفة حيث تم تصويره بين ألمانيا وسويسرا وبريطانيا والعراق وهو يتحدث عن قصة مجموعة من العراقيين مقيمين في لندن بعد أن دفعتهم ظروف مختلفة للهرب من حياتهم في بغداد.

وأضافت: نخوض بالتعقيدات التي يواججها المغترب وتحصل مفاجآت من حياتهم الماضية، شخصيتي تدعى «امل» وهي معمارية عراقية تحولت إلى نادلة في احد مقاهي لندن وعن طريقها نكتشف ما قد تواجهه المرأة العراقية عندما تطالب ان تكون حرة في بلدها وحتى في الخارج ولأن لندن مكان مختلط جدا شارك في التمثيل عدة جنسيات. وعن موعد عرض الفيلم قالت: سيكون العرض الأول للفيلم في مهرجان لوكارنو السويسري أغسطس القادم ومن هناك ستبدأ جولة عدة مهرجانات عالمية وعربية ومن ثم دور السينما، اكثر ما يهمني ان يتم عرضه للجمهور العربي.

