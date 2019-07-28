آخر النهار

أحيت الفنانة نيكول سابا، حفلًا غنائياً ضخماً بالساحل الشمالي، حضره عدد كبير من جمهورها ونجوم الفن والمشاهير.

ويشار إلى أن نيكول حضرت بصحبة مدير أعمالها وائل المصري، وصعدت على خشبة المسرح مرتدية فستان اسود قصير تماشى مع أجواء الإثارة بالمكان من مواصفات للايف عالمية وأغانيها الاستعراضية التي أشعلت وصلات الرقص المتتالية حتى قرب طلوع الشمس.

كان ضمن الحضور مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري وحرصت نيكول على توجيه التحية له خاصة أنها تألقت بارتداء أغلى فستان زفاف في العالم من تصميمه مرصع بالأحجار الكريمة وتخطت كلفته 200 مليون جنيه وكان حديث وسائل الإعلام العربية والاجنبية.

يعد الحفل هو أولى السهرات التي تحيها نيكول سابا لصيف 2019 بمصر حيث اعتادت منذ أعوام على إحياء أكثر من حفل بأماكن متفرقة وبخاصة في الساحل الشمالي حيث تعد الأكثر طلبا نظراً لقدرتها على إضفاء حالة خاصة من البهجة والاستعراضات التي تتماشى مع حفلات الشواطئ التي يغلب على جمهورها الشباب من مختلف الأعمار من محبي أغانيها المميزة منها «براحتي ، التوتو ني، قررت» بالإضافة إلى «ياواد يا تقيل، سهر الليالي» و«بنت السلطان» للمطرب الشعبي أحمد عدوية .. وغيرها.

