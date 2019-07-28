آخر النهار

فجرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد مفاجأة لجمهورها عبر صورة نشرتها في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أعلنت فيها موعد عودة برنامجها «صبايا الخير» بعد توقف استمر أكثر من شهر، إثر أزمتها الصحية التي مرت بها منذ أكثر من شهر.

وكتبت ريهام تعليقا مع الصورة: «مش مصدقة اني راجعه شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير بس ألف حمد وشكر، صبايا الأحد القادم على قناة الحياة، وحشتوني».

فيما تضاربت المعلومات بعد كلمات ريهام حول حالتها الصحية، فمن جهة أعلنت عودتها للعمل وبالتالي تحسن حالتها الصحية، ومن جهة أخرى ألمحت الإعلامية في تعليقها على الصورة إلى ضرر ما قد أصاب أذنها وأنفها.

يذكر أن رانيا سعيد شقيقة ريهام كانت قد أكدت أن ما تعانيه أختها هو بكتيريا داخلية في الأنف والخطر كله يتمثل في تأثير البكتيريا على الشبكية والمخ.

