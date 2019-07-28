آخر النهار

كشف الإعلان عن التشكيلة الرسمية للأفلام المشاركة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76، عن أجواء تنافسية قوية هذا الموسم على جوائز الأسد الذهبي لواحد من أقدم المهرجانات السينمائية وتشارك المخرجة السعودية هيفاء المنصور في المسابقة الرسمية بفيلم «The Perfect Candidate»، التي تعد الممثل العربي الوحيد بالمهرجان.

وتشارك الولايات المتحدة الأميركية بقوة في المسابقة الرسمية بحضور لافت لنخبة من كبار صناع السينما هناك، وذلك بفيلم «Marriage Story» للمخرج الشهير نوح بومباك، من بطولة النجمتين سكارليت جوهانسن ولورا ديرن، كما يشارك المخرج جيمس غراي بفيلم «أوديسا الفضاء» «Ad Astra» للنجم براد بيت، كذلك الفيلم المنتظر «Joker» للمخرج تود فيليبس، والذي يقوم ببطولته النجم خواكين فينيكس وروبرت دي نيرو، وفيلم «The Laundromat» للمخرج ستيفن سودربيرج.

ويذكر أن هيفاء المنصور هي أول مخرجة أفلام سعودية وسبق لها المشاركة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2012م بفيلم «وجدة» ضمن مسابقة Venice Horizons Award وفازت بثلاث جوائز مهمة.