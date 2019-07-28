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شددت الفنانة المتميزة روان المهدي على أن الادوار المركبة تستفز قدراتها الفنية وتجعلها في حالة من التحدي الدائم، كما نوهت بتجربة عرض مسلسل «ماذا لو؟» على قناة «نتفليكس» العالمية، وأشارت المهدي الى ان عروض مسرحية «واكاندا» ستعود اعتبارا من أول أيام عيد الأضحى، بعد نجاحها المتميز خلال الفترة الماضية.

وفي مستهل حديثها مع «النهار» قالت الفنانة روان المهدي:

- تجري التحضيرات حالياً لإعادة عروض مسرحية «واكاندا» اعتبارا من أول ايام عيد الأضحى المبارك والمسرحية تأليف أحمد العوضي وإخراج بدر الشعيبي وفي البطولة عدد متميز من الوجوه والأسماء ومنهم جاسم عباس ومحمد المسلم وناصر عباس وناصر الدوسري ورهف العنزي، وستقدم العروض على صالة مسرح نادي السالمية الرياضي وكانت هذه المسرحية قد انطلقت عروضها اعتبارا من عيد الفطر الماضي، وحصدت كثير من النجاح والإقبال وتم تمديد عروضها لأكثر من مرة نتيجية الإقبال المتزايد.

وعن مضامين التجربة تقول الفنانة روان المهدي:

- مسرحية «واكاندا» تسلط الضوء وعبر فعل استعراضي متميز، على مجموعة طلاب من الشباب الموهوبين ويمتلكون قدرات خارقة في أحد الأزمنة السابقة في أوروبا، وتطاردهم الشرطة لأن قوانين تلك الدولة والمرحلة تجرم أصحاب القدرات الخارقة.. واترك بقية الأحداث والتفاصيل عند متابعة العمل، الذي يناقش جوانب تربوية واجتماعية متعددة في إطار مسرحي استعراضي مشوق.. وممتع.

وعن تجربتها في مسلسل «ماذا لو؟» وردود الأفعال التي حصدها تقول المهدي:

- لا أريد أن أتحدث عن ردود الأفعال سلباً أو إيجاباً، لأننا أمام تجربة مختلفة شكلاً ومضموناً، كل ما أريد أن أقوله، ان عرض «ماذا لو؟» على قناة «نتفليكس» يمثل خطوة إضافية في رصيد الدراما الكويتية، وحالة استثنائية قادها المخرج المنتج حسين دشتي وحقق الكثير من النجاح، وشكلت مرحلة متجددة من مسيرة الدراما الكويتية والخليجية بشكل عام.. وأترك ردود الأفعال للنقاد المتخصصين، وهذا هو الأمر الأهم.

وتقول الفنانة روان المهدي:

- الأدوار المركبة تستفز قدراتي وتجعلني في حالة من التحدي الدائم، وهذا ما درجت عليه، منذ دراستي في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجي من المعهد، وأنا أميل إلى تقديم اختيارات فنية تدعو إلى الحوار وأيضاً العمق.

وحول إمكانية رفض بعض الأعمال، قالت الفنانة روان المهدي.

هذه الأسباب التي تجعلني أرفض بعض النصوص، وفي مقدمتها، تكرار الشخصيات والمضامين وأيضا مناقشة موضوعات بعيدة عن المجتمع وقضاياه، لذا اختار بعناية واحرص بتجاوز ما قدمته من شخصيات وموضوعات سابقة، وأمامي للمرحلة المقبلة عدد من المشاريع الجديدة.. والإضافية.

