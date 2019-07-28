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«لوس» أو «لوتشيا» باللغة الايطالية تعني «النور»، وهي أيضا إحدى أنواع الأسماك الرمح تشتهر بانها شرسة ولها أسنان مدببة كبيرة.

يأخذنا فيلم «لوس» الى حكاية شاب من افريقيا ومن «أرتيريا» على وجه التحديد، تم تبنيه من قبل أسرة أميركية تجمع الأم «نعومي واتس» و«تيم روث».

شخصيا لم أستطيع أن أزيح عن رأسي فكرة أن العمل يشبه الى حد قريب العرض المسرحي، ولكنه يبقى من تلك النوعية من الأعمال القادرة على إثارة الأسئلة التي تذهب في اتجاهات متعددة وعميقة وثرية .

فيلم شديد الحساسية، يقف على حافة شديدة الحدة، تتناول مسائل العنصرية والتحامل والإمكانات الفردية في اميركا دون تقديم الكثير من الانحرافات.. حيث تظل الأحداث تسير بشكل قريب من الواقعية .

«لوس» نشأ وترعرع مع أسرة أميركية من الطبقة المتوسطة، لكنه يظل محاصرا بذاكرة الأيام التى عاشها في بلاده، لذا لم يكن على هذا الطفل «الجندي السابق» أن يتكيف مع حياته الجديدة .

«لوس» يجد نفسه محاطا بأبوين نموذجيين قادا «لوس» بصبر عبر سنوات من العلاج، وتوفير له كل فرصة، مع تقديم الكثير من التضحيات من أجل ان ينجح ابنهما المتبنى وأن يحتل موقعه على المستويين الدراسي والمهني لاحقا .

يلتحق «لوس» في فريق كرة السلة ويبدو أنه يسير بخطى حثيثة لأن يحتل موقعه بالإضافة الى طبيعة تفكيره .. كل شيء يسير بشكل رائع حتى يقوم أحد معلمي «لوس» ونشير هنا الى النجمة السمراء «أوكتافيا سبنسر» بدور المعلمة «هارييت ويلسون» تقوم تلك المدرسة بتفويض نفسها في البحث في خزانه «لوس» حيث تعثر على ألعاب نارية غير قانونية.. ما يجعلها تطرح الكثير من الأسئلة .

تطلب المدرسة من الوالدين لعقد اجتماع لدراسة الحالة التي تجعل طالب يقتني كل تلك الألعاب النارية، وهذا ما يجعل الأبوين يقومان بالذهاب في تحليلاتهما الى أماكن بعيدة.

قد يتساءل المشاهد عما إذا كانت السيدة « ويلسون» المدرسة قد تجاوزت حدودها وانتهكت خصوصية «لوس» في القيام بذلك، لدراسة حيثيات النهج الذي يتبعه الشاب المضطرب، ويتطور الأمر الى جلسة صريحة أمام الأساتذة الآخرين، وتداعيات ذلك الشك الذي يقودها الى كم من الافتراضات حول ما يمكن ان يتوقعه من طفل جندي سابق حيث كان «لوس» طفلا مجندا خلال الحرب الأهلية في ارتيريا.

فيلم يفتح العشرات من الأسئلة، ومنها هل علينا ألا نتغافل ماضي الانسان.. حتى لو كان طفلاً.. والحيثيات التى تجعل الطلبة من الأقليات أكثر تميزا من أقرانهم البيض .. ونعلم بأن هذه المدرسة صادرت ماريغوانا من خزانة أحد الطلبة «جوك» من ذوي الأصول الافريقية السمر .

لكن « لوس» يعرف شيئا لا تعرفه السيدة ويلسون، وهي أن معظم المشاركين في الفريق يتقاسمون خزائن بعضهم البعض، ما يعني ان الحشيش «الماريغوانا» ربما لم يكن ذلك للطالب ذو الأصول الافريقية، والألعاب النارية أيضاً ربما تكون لشخص غير «لوس».

إلا ان المدرسة «ويلسون» تذهب بعيدا في بحثها عن الأدلة لتؤكد على فرضية ان «لوس» ربما يكون هو نوع من الارهاب النائم.

ونترك الاجابة على كل تلك الأسئلة لأننا أمام فيلم يذهب بنا الى كم من الفرضيات التي تدهشنا بالذات حول النظرة العنصرية للآخرين والتي تجعلهم دائما كمصدر للإرهاب وعليهم ان يدافعوا عن براءتهم ونواياهم الطيبة.. خصوصا واننا أمام شخصيتين هما «لوس» و «المعلمة» وكل منهما يتحرك على فكرة العنصرية القاتلة قادها المخرج يوليوس اونا باحترافية معتمدا على نص مسرحي بنفس الاسم لمادلين جافين التي قامت ايضا بمتابعة السيناريو .

