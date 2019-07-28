عربيات ودوليات

تونس الوكالات: شيعت تونس أمس في جنازة مهيبة جثمان رئيسها الراحل الباجي قايد السبسي، الى مثواه الأخير بمشاركة عدد من قادة العالم.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت، الخميس، وفاة السبسي عن عمر ناهز 92 عاما، بعد أن ساعد في قيادة الانتقال الديموقراطي في البلاد بعد احتجاجات عام 2011.

وانطلقت الجنازة من قصر قرطاج بحضور مسؤولين كبار من دول عدة، من بينهم الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وملك اسبانيا فيليب السادس، بالاضافة الى مسؤولين كبار من عدة دول عربية وأوروبية وأفريقية.

وشددت السلطات اجراءاتها الأمنية، وأغلقت طرقا كثيرة يمر عبرها أو بالقرب منها موكب جنازة الرئيس الراحل، وانتشرت قوات الأمن في أغلب مناطق العاصمة وقرب مقبرة الجلاز حيث ووري الجثمان الثرى.

واكتظت بالجمهور شوارع تونس العاصمة الذي تابع مسيرة الجنازة. وردد مئات التونسيين النشيد الوطني، في حين بكى البعض، وأدى عدد من عناصر قوى الأمن التحية العسكرية لدى مرور الموكب.

وأنزل الجثمان في القاعة البيضاء بقصر قرطاج بحضور عدد من الزعماء والقادة والملوك.

وألقى الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، كلمة تأبين، خاطب فيها السبسي مباشرة، معددا مآثره، ودوره مع الرئيس التونسي الراحل، الحبيب بورقيبة.

وقال الناصر ان الفقيد تحمل مسؤوليات كبيرة في الدولة، وترك فيها بصمات لا تمحى، مشيرا الى توليه وزارة الداخلية والخارجية ورئاسة مجلس النواب خلال فترات سياسية سابقة.

وأبرز الناصر دور السبسي عقب توليه الحكم بعد الثورة في أول انتخابات رئاسية ديموقراطية، مشيدا بنجاحه في تأمين الانتقال الديموقراطي واستقرار البلاد، ووصفه بـ «مهندس الوفاق الوطني وبطل الانتقال الديموقراطي».

ثم وقف الحضور دقيقة حدادا على روح الرئيس الراحل.

وألقى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، كلمة قال فيها ان رحيل قايد السبسي خسارة لتونس والوطن العربي.

وترحم الرئيس الجزائري على الفقيد، متمنيا للشعب التونسي المزيد من التقدم والازدهار.

وفي كلمة تأبين، أعلن الرئيس الفلسطيني عباس أن الأمة العربية والاسلامية فقدت السبسي.

وقال انه على ثقة أن الشعب التونسي سيحافظ على ارث بورقيبة والسبسي.

وأثنى ملك اسبانيا والرئيس البرتغالي في كلمتيهما على مسيرة السبسي وقال ان بلاده ستقف الى جانب تونس.

ومن جانبه، أكد ماكرون انه حرص على التواجد في جنازة السبسي لتأكيد احترام الشعب الفرنسي للشعب التونسي.

وأضاف أنه يود التعبير عن مناخ الطمأنينة في تونس رغم أجواء الحزن.

وقال انه تعلم من السبسي الكثير، وانه كان رجلا مناضلا ورئيسا عظيما.

وعقب انتهاء كلمات التأبين، حُمل الجثمان من قصر قرطاج ليتواصل موكب الجنازة في الطريق الى مقبرة الجلاز.

وأظهر التونسيون مشاعر مختلطة بين الحزن والاعتداد في الوقت نفسه برئيس قالوا انه عاش لتونس ومن أجلها.

وفسر مراقبون الانتقال السلس للسلطة الى رئيس البرلمان بقوة مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والعسكرية واجماعها على احترام الدستور.

وكان السبسي شخصية بارزة في تونس منذ اطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، وبعد توليه منصب رئيس الوزراء في العام ذاته انتُخب السبسي رئيسا بعد 3 سنوات، ليصبح أول رئيس للبلاد يتم اختياره عبر الاقتراع المباشر بعد الاحتجاجات، ثم قام بتأسيس حزب «نداء تونس»، الذي يشارك في الحكومة الائتلافية.

وبعد بضع ساعات من وفاة السبسي، أدى رئيس البرلمان، محمد الناصر، اليمين رئيسا مؤقتا للبلاد، في انتقال سلس للسلطة ينص عليه الدستور.

من جانبها، ذكرت الهيئة المستقلة للانتخابات أن انتخابات الرئاسة ستجرى في 15 سبتمبر المقبل، بعد أن كانت مقررة في 17 نوفمبر، علما بأن تونس تنتظر اجراء انتخابات برلمانية في السادس من أكتوبر.

