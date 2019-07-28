عربيات ودوليات

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنكيس علم الجامعة بمقر الأمانة العامة بالقاهرة لمدة ثلاثة أيام، حدادا على وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي.

وشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل، أمس، في العاصمة تونس.

وأعرب أبو الغيط عن «خالص تعازيه لأسرة الفقيد وحكومة الجمهورية التونسية والشعب التونسي في هذا المصاب الجلل».

وأعلنت مجموعة من الدول العربية الحداد لمدة 3 أيام اثر وفاة الرئيس التونسي، وهي الجزائر ومصر وليبيا وفلسطين والأردن ولبنان وموريتانيا.

