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الخرطوم الوكالات: حددت النيابة العامة السودانية، يوم الأربعاء المقبل، موعدا للجلسة الأولى في محاكمة الرئيس السابق عمر البشير.

ووفقا لمصادر رسمية، يحاكم البشير في تهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي و«الثراء الحرام»، عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.

ومن المقرر أن تنعقد المحاكمة في وسط الخرطوم، وكانت محكمة الخرطوم شمال قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة.

ولم يستبعد مصدر بهيئة الدفاع اعتراض الهيئة على أي موقع لمحاكمة البشير لا يتناسب مع القضية.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال ان فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت اشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق ووجد7 ملايين يورو، اضافة الى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

في غضون ذلك، نشرت قوى الحرية والتغيير في السودان مسودة الوثيقة الدستورية والتي من المقرر التفاوض حولها مع المجلس العسكري الانتقالي.

وتضمنت مسودة الوثيقة الدستورية، والتي حصلت سكاي نيوز عربية على نسخة منها، ملامح الفترة الانتقالية وصلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء.

وأشار أعضاء في قوى الحرية والتغيير الى أن نشر الاعلان الدستوري قبل طرحه للتفاوض مع المجلس العسكري جاء بهدف اطلاع الشعب السوداني على الوثيقة وابداء الراي حولها.

وكانت قوى اعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم الحركات المسلحة قد اتفقتا يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة أديس أبابا حول الانتقال السريع لسلطة مدنية في السودان خلال الفترة الانتقالية.

كما تم الاتفاق حول هيكل الحكم المدني خلال الفترة الانتقالية والتركيز على أولوية تحقيق السلام بمناطق الحرب خلال الفترة الأولى بعد الانتقال للسلطة المدنية.

وتعد مناقشة مسودة الاعلان الدستوري الخطوة التالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في أديس أبابا.

وفي حال توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لاتفاق بشأن هذه المسودة، سيشرع الطرفان في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.

وتشمل هذه المؤسسات المجلس السيادي والحكومة الجديدة، اللذين سيقودان البلاد خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في السابع عشر من الشهر الحالي.

