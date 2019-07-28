عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: ألغت الولايات المتحدة خططا لفرض عقوبات على قوات الأمن السودانية على خلفية قتل متظاهرين، من أجل تمهيد الطريق لاتفاق لتقاسم السلطة بين القادة العسكريين والمدنيين، حسبما صرح مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون لموقع «فورين بوليسي». وذكر المسؤولون، بحسب تقرير للموقع أمس، أنه فى منتصف يونيو الماضي، عقد مجلس الأمن القومى سلسلة من الاجتماعات لمناقشة الرد الأميركى على أحداث قتل المتظاهرين في الثالث من الشهر ذاته.

وقال التقرير ان وزارتي الخارجية والخزانة كلفتا بوضع استراتيجية لفرض عقوبات على السودان، تهدف جزئيا الى استهداف «قوات الدعم السريع» المتهمة بالاعتداء على المتظاهرين، وقائدها الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي).

لكن هذه الخطط لم يعمل بها، وفقا لمسؤولين مطلعين، حتى لا تؤثر سلبا على محادثات السلام الهشة بين القادة المدنيين والمجلس العسكري الانتقالي في السودان.

يذكر أن أحداث الثالث من يونيو المعروفة باسم أحداث فض الاعتصام أمام قيادة الجيش أسفرت عن مقتل نحو 129 شخصا واصابة المئات.

