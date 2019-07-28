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موسكو: وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة النووية في مصر قريبًا


موسكو الوكالات: أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، «قرب تدشين محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر بموجب اتفاق تم التوصل اليه بين موسكو والقاهرة»، مشيراً الى أن «وضع حجر الأساس للمحطة الجديدة في منطقة الاسكندرية سيتم قريبا».
ووقعت روسيا ومصر في عام 2008 اتفاقية حكومية بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، لتعقب ذلك اتفاقية أخرى مبرمة عام 2015 في القاهرة، بشأن التعاون في بناء محطة الضبعة، تتضمن تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار الى الجانب المصري.
وفي نوفمبر 2017، وقع الجانبان بروتوكولا بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء محطة الطاقة النووية الجديدة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لها في عام 2026.


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