عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: كشفت مصادر رسمية إيرانية النقاب أمس عن نقل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، رسالتين هامتين من لندن وواشنطن لطهران. وأفاد حساب «نادي المراسلين الشباب» التابع للتلفزيون الإيراني على «تويتر»، بأن الرسالة البريطانية عرضت على إيران الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية مقابل الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة قبالة جبل طارق «بعدها بساعات».

واشتملت الرسالة الثانية المرسلة من واشنطن على مقترح من جاريد كوشنر، يفيد بأن واشنطن ستفرج بواسطة عُمان عن أموال إيرانية مجمدة، مقابل تراجع إيران عن موقفها إزاء صفقة القرن.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استقبل بن علوي، في طهران أمس، لبحث آخر التطورات في الخليج في ظل أزمة الناقلات النفطية مؤخرا. وجاء في بيان للخارجية الإيرانية أن الطرفين راجعا «العلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار المباحثات بين طهران ومسقط، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية».

كما زار بن علوي طهران، في 20 مايو الماضي، وتبادل وجهات النظر مع الوزير ظريف حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وفي آخر تطورات التحركات الأميركية المتسارعة تجاه الأزمة في مياه الخليج، ردت ألمانيا برفضها المشاركة في إستراتيجية الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن تجاه طهران، وقالت إنها لن تأخذ قرارا بالمشاركة في قوة الحماية الأوروبية بمضيق هرمز قبل الحصول على إيضاحات بشأن المهمة.

وترافق الحذر الألماني مع تحذير روسي من اندلاع صدامات عسكرية على نطاق واسع، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الخطوات المعادية لإيران تدفع نحو هذا الاحتمال. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده لن تشارك في إستراتيجية «الضغوط القصوى» الأميركية ضد إيران، وإنها ستتخذ قرارا بشأن المشاركة في مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الشحن عبر مضيق هرمز بمجرد حصولها على مزيد من الإيضاح بشأن مثل هذه المهمة.

وفي إشارة إلى خطط بريطانية لتشكيل مهمة لحماية الشحن، أضاف ماس -خلال مقابلة مع صحيفة فونك نشرت أول من أمس الجمعة- «ينبغي أن يكون لأي تصرفات تتعلق بمضيق هرمز طابع أوروبي».

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في مساعدة رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، على حل قضية ناقلة النفط المحتجزة لدى إيران.

وقال البيت الأبيض -في بيان- إن ترامب ملتزم بحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها ضد التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز.

