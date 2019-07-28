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غزة واشنطن - الوكالات: استشهد شاب فلسطيني وأصيب 55 متظاهرا - بينهم 37 أصيبوا بالرصاص الحي- جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية شرقي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب أحمد القرا (23 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها في البطن مساء أول من أمس الجمعة في خان يونس جنوبي القطاع.

وبحسب الوزارة، فإن من بين الإصابات 22 طفلا وثلاث سيدات، دون أن توضح طبيعة إصاباتهم.

وباستشهاد القرا يرتفع عدد الشهداء الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة منذ مارس 2018 إلى 208 فلسطينيين، بحسب توثيق مراكز حقوقية، ومنها مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، في حين تتحدث مصادر أخرى عن 296 شهيدا.

ومنذ نهاية مارس 2018 يشارك فلسطينيون مساء كل جمعة في المسيرات السلمية التي تنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، ويطالب المشاركون في المسيرة الأسبوعية بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم ورفع الحصار عن القطاع.

إلى ذلك، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة تعقيباً على إعلان السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، إن واشنطن ستواصل العمل من أجل سلام شامل ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين، يقدم مستقبلا أفضل للجميع. وأعرب المتحدث الأميركي عن أمله بأن تنخرط السلطة الفلسطينية بشكل بناء في العملية السياسية، بدلا من الاستمرار في إصدار إشارات غير بناءة، حسب تعبيره.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ القرار عملا بما صدر عن المجلس المركزي الفلسطيني، وذلك بعد بضعة أيام من هدم إسرائيل مبانٍ سكنية فلسطينية في بلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة.

وقال عباس في كلمة نقلها التلفزيون في ختام اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية برام الله إن قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع تل أبيب يعزى إلى «إصرار دولة الاحتلال على التنكر لكل الاتفاقيات الموقعة، وما يترتب عليها من التزامات».

وأوضح أن إسرائيل تقتل الفلسطينيين وتهدم بيوتهم وتصادر أراضيهم، إضافة إلى إغلاق الطرق بمئات الحواجز وبناء الجدران، وقرصنة الأموال الفلسطينية واعتداءات المستوطنين على ممتلكات الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وقال عمر الغول مستشار الرئيس الفلسطيني الجمعة إن قرار وقف العمل بالاتفاقيات يتضمن أيضا التنسيق الأمني مع الاحتلال. من جهته، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي في تصريح لقناة «الجزيرة» القطرية أمس أنه لا رجعة عن قرار وقف العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.

