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رام الله - أ. ش. أ: قمعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتصاما في حي وادي الحمص بقرية صور باهر في القدس المحتلة، كان قد تم تنظيمه على جانبى جدار الفصل العنصري الذي أقيم على أراضي القرية وقسم أراضيها عام 2003.

وأصيب العشرات من الفلسطينيين من جهة القدس والضفة الغربية بحالات اختناق شديدة بعد إلقاء القنابل الغازية بكثافة مستهدفين بشكل خاص خيمتي الاعتصام في الجهتين.

وقال حمادة حمادة رئيس لجنة أهالى حي وادي الحمص بصور باهر إن قوات الاحتلال استهدفت المتواجدين بالقنابل الصوتية والغازية والاعيرة المطاطية، الجميع اصيب بحالات اختناق شديدة. بدوره ، أوضح محمد أبو طير عضو لجنة حى وادى الحمص أن قوات الاحتلال استهدفت المنازل السكنية الملاصقة لخيمة الاعتصام، بالقنابل الغازية مما أدى إلى إصابة الأطفال والنسوة بحالات اختناق.

وأضاف: لم يكترث الاحتلال لوجود كبار السن في خيمة الاعتصام مما أدى إلى إصابتهم بحالات اختناق شديدة، أما الأطفال فخرجوا من منازلهم لا يعرفون أين يتوجهون بعد اغراق المنطقة بالقنابل.

وقال الشيخ محمد حسين مفتى الديار الفلسطينية فى خطبته خلال صلاة الجمعة قبيل الاعتصام: هذا استهداف للقدس عبر تطهير عرقي، إلا أن القدس وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس مرابطة صامدة وشامخة.

