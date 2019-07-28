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عرفت أول معلومة أدركتها عن الشيخ محمد بن جنيدل حين قرأت كتاب الشيخ يوسف بن عيسى القناعي: «صفحات من تاريخ الكويت»، فهو رحمه الله قد أورد شيئاً عن اهتمام أهل الكويت قديماً بذكرى المولد النبوي الشريف، وعن احتفائهم بهذه المناسبة الكريمة.

يقول الشيخ يوسف رحمه الله في كتابه المذكور أعلاه في سياق الحديث عن نشأة المدرسة المباركية:

«كان الشيخ محمد بن جنيدل يقرأ البرزنجي في محلنا، وكان المجلس محتشداً بالمستمعين، فَلَمَّا انتهى المولد، قام المرحوم السيد ياسين الطبطبائي، وألقى كلمة خلاصتها: «ليس القصد من مولد النبي تلاوة المولد، وإنما القصد الاقتداء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، من الأعمال الجليلة، ولا يمكننا الاقتداء به إلا بعد العلم بسيرته، والعلم لا يأتيكم اليوم إلا بفتح المدارس المفيدة، وإنقاذ الأمة من الجهل».

ومن هنا نشأت فكرة البدء بإقامة المدارس النظامية في الكويت، وكانت أولاها المدرسة المباركية.

والبرزنجي صاحب المولد هو جعفر بن حسن بن عبدالكريم البرزنجي، ولد في سنة 1714م، وتوفي في سنة 1763م بالمدينة المنورة.

وله كتاب في عدد قليل من الصفحات يضم سيرة النبي الكريم، وكانت هذه الصفحات تقرأ كل عام في المساجد وبعض المجالس. وقد أدى المجلس الذي أشار إليه الشيخ يوسف إلى منفعة كبرى للبلاد كلها كما رأينا.

وهذا هو ما وضع اسم: الشيخ محمد بن جنيدل أمام عينيَّ.

فمن هو هذا الرجل الذي يدعوه كبار القوم في زمنه لكي يسمعهم قراءته للبرزنجي؟

إنه الشيخ محمد بن حمود الجنيدل.

وهو من مواليد الحي القبلي في الكويت سنة 1890م، ودرس في إحدى المدارس الأهلية القريبة من سكنه، وهي مدرسة الملا أحمد بن محمد القطان، وفي هذه المدرسة تعلّم الشيخ الجنيدل القراءة والكتابة وتلاوة القرآن الكريم، ثم انطلق في طلب علم الفقه فتلقاه عن الشيخ عبدالله العدساني، وكان في هذه الأثناء يكثر من ملازمة الشيخ عبدالله الخلف الدحيان، ويستمد منه علماً غزيراً، وحصل على فوائد جَمَّة رفعت قدره بين الناس الذين رأوا فيه نتيجة لذلك عالماً حصيفاً، يمتاز إلى جانب غزارة علمه بأخلاقه الراقية، ويتمتع بمحبة كل من يتصل به من جلسائه أو تلاميذه.

وعندما امتلأ علماً وجد نفسه قادراً على أن يؤدي واجبه تجاه دينه ولغته وأمته، فافتتح ديوانيته التي كانت ملحقة بمنزله، وأصبح يستقبل فيها طلاب العلم على اختلاف مستوياتهم، وصار إماماً وخطيباً في أحد مساجد الكويت، وكان الحاضرون في صلاة الجمعة عنده يستمعون إلى نصح مفيد، ومعلومات مهمة يشرح لهم فيها كثيراً من أمور الدين التي يحتاج كل مسلم إلى الإلمام بها، حتى يؤدي واجباته الدينية على ما يرام.

كان هذا الشيخ الفاضل قدوة حسنة لغيره وكان يتولى عدداً من الأعمال ذات الصلة بدراسته وعمله بصفته مدرساً وإماماً وخطيباً، فمن ذلك أنه قد تصدّر للفتوى فهوَ يُجِيبُ على أسئلة كل من يسأله في كثير من السماحة وعدم الغُلُوْ. وكان يتولى أمر عقود الزواج حين يُطلب منه ذلك. فهو مرجع كان يقصد لهذه الأغراض في زمنه، وقد امتد ذكره إلى خارج الكويت، فكم من سائل قد أتاه من خارجها.

ولم يكن هذا الرجل شحيحاً، يسيطر عليه حب المال، ويستعبده جمعه، بل إنه على العكس من ذلك كان كريم النفس سخياً، لا يتقاضى في مقابل دروسه مالاً، ولا يمتنع عن التبرع لأعمال الخير، ولا المساهمة المادية في أي عمل يؤدي إلى نفع عام، ويكفينا أن نعرف أنه لم يقلَّ عن أي واحد من أولئك الذين حضروا ذلك المجلس الذي قرأ فيه صفحات مولد البرزنجي، ولم يتأخر عن المشاركة في المشروع الجليل الذي اقترحه السيد ياسين الطبطبائي، فكان أن قدم تبرعاً سخياً بمقاييس الأيام الماضية، إذْ كان تبرعه بمقدار خمسين ربية من نقد ذلك الوقت، وكان هذا مبلغاً كبيراً، وللقياس فإننا نستطيع أن نقول إنه مبلغ يساوي قيمة بيت أو اثنين، إذ كانت أسعار البيوت - آنذاك - لا تزيد عن ذلك.

ومما وصف به أنه كان ورعاً تقياً حريصاً على أعمال البر والمعروف، مُكثراً من قراءة القرآن الكريم، منشداً لبعض أناشيد المدائح النبوية، وكان يتمتع في قراءته وفي إنشاده بصوت جميل رخيم يجلب إليه أفئدة السامعين.

وقد توفي رحمه الله في سنة 1930م.

