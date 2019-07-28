الاخيرة

تبدو اجتماعات مجلس الوزراء هذه المرة مختلفة عن اجتماعاته كل صيف ، إذ لاحظت تواجد جميع الوزراء تقريباً على طاولة الاجتماعات وهو أمر غير معهود في الكويت حيث يذهب الكثير من الوزراء لقضاء فصل الصيف خارج البلاد.

والعجيب أن هذه لم تكن ملاحظتي وحدي إذ كتبت بعض الصحف المحلية أخباراً حول هذه الملاحظة، كما أن الكلام يدور بكثرة في الأوساط المهتمة بالجانب السياسي حول أن وجود الوزراء داخل الكويت مرتبط بسعي الحكومة لترتيب ملفاتها وتشريعاتها قبل دور الانعقاد المقبل حيث يُتوقع أن تكون الأجواء السياسية حامية هذه المرة.

لكن وبرغم أن هذه الخطوة تبدو تقدماً نوعياً في العمل السياسي داخل الكويت إلاَّ أنه في الوقت نفسه يحق للمواطن الكويتي أن يتساءل عن ماهية التشريعات التي تطمح الحكومة لتمريرها؟ وماهو البرنامج الحكومي القادم وعلى أية جوانب ستركز الحكومة من ناحية القوانين والتشريعات؟

إن كل حكومة في العالم تريد الحصول على ثقة البرلمان وبالتالي ثقة الشعب تقوم بتقديم برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبرلمان وبناء على هذا البرنامج يضغط الناخبون على ممثليهم في البرلمان كي يقبلوا به أو يرفضوه أو يعالجوا بعض الخلل في جوانبه ويستدركوا على بعض التقصير فيه.

لكن برامج الحكومة لدينا غير معروفة وغير واضحة وكل ما يعرفه المواطنون عنها هو بعض التسريبات التي تنشرها الصحف في عناوينها خلال فصل الصيف وتستطيع الحكومة نفي هذه العناوين بسهولة لأنه لا وجود لإثبات رسمي عليها، وفي نفس الوقت فإن الكثير من الأخبار المنشورة حول المشاريع الحكومية القادمة تخضع لتحريفات من قبل بعض المؤسسات الاعلامية لتخدم أهدافها السياسية والاقتصادية وهو أمر معهود منذ مدة طويلة.

إن الحكومة اليوم تقوم بالتواصل مع الصحف والقنوات الإخبارية والمؤثرين في وسائل الإعلام لنقل اجتماعاتها الأسبوعية ونشرها في الصحف، لكنها نسيت التواصل مع الرقم الأهم في المعادلة وهو الشعب وهذا لا يمكن إلا من خلال إعلان الحكومة لبرنامجها القادم من مشاريع وقوانين وتشريعات ووضعها أمام العامة في جهة إخبارية محايدة ومن ثم فتح باب المجال للمواطنين كي يبدوا ملاحظاتهم ، بل واستقبال الدراسات التي يقوم بعض المواطنين من المطلعين على السياسة والاقتصاد بكتابتها دون أن يكونوا موظفين في جهة رسمية والاستفادة منها.

ختاماً، إن استمرار الوزراء في عملهم خلال فصل الصيف خطوة جميلة لكن هذه الخطوة لا تكفي إذا لم يتم ربطها بالإنتاج والعمل ومكاشفة الشعب حول المشاريع والقوانين التي تنوي الحكومة أن تمررها وهو أمر يبدو بعيد المنال جداً في بلدنا هذه الأيام.

