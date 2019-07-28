الاخيرة

في إطار تكثيف الجهود الأمنية الجمركية للحد من عمليات تهريب المواد المخدرة تم القبض امس على مهرب عراقي لدى محاولته دخول البلاد عبر منفذ العبدلي بعد العثور على مخابيء سرية في شاحنته التي يقودها اخفى بها نحو 245 كيلو ونصف الكيلو من مادة الحشيش موزعة على 246 لفافة ونحو 26 كيلو ونصف الكيلو من مادة الشبو و30 الف دولار أميركي.

وعليه تم تحويل المتهم والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستكمال التحقيقات معه تمهيداً لإحالة المتهم للقضاء.

ومن جهته ثمن مدير عام الإدارة العامة للجمارك جمال الجلاوي التنسيق المتميز والتعاون المثمر بين الادارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية لحماية البلاد من آفة المخدرات وكان احد ثمار هذا التعاون، إحباط محاولة تاجر مخدرات تهريب كمية كبيرة من مخدري الحشيش والشبو وعملات نقدية.

وجدد الجلاوي التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين رجال الجمارك واخوانهم في وزارة الداخلية وتوجه المدير العام للجمارك بالشكر للمفتشين في الجمارك على مجهودهم والتدقيق على جميع ما يرد الى البلاد والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث في أمن البلاد وكذلك الى رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم في مكافحة آفة المخدرات ولحرصهم على التعاون والتنسيق مع إخوانهم من رجال الادارة العامة للجمارك وخاصة منتسبي إدارة البحث والتحري الجمركي.

