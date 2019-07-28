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قال الفلكي والمؤرخ والعضو الشرفي في جمعية الفلك البريطانية عادل السعدون أمس ان عيد الاضحى المبارك سيوافق يوم الاحد 11 أغسطس. وأوضح السعدون في تصريح لـ «كونا» أن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة 2 أغسطس وعليه فإن وقفة عرفات ستوافق السبت 10 أغسطس. وأضاف أن القمر يقترن مع الشمس في الساعة السادسة واثنتي عشرة دقيقة من يوم الخميس 1 أغسطس وعند مغيب شمس هذا اليوم في الساعة 42:6 يكون عمر القمر 12 ساعة و30 دقيقة ويغيب بعد الشمس بنصف ساعة وهذا يسمى (مدة المكث).

وبين السعدون أن ارتفاع القمر عن الافق وقت المغيب في ذلك اليوم يكون حوالي 6 درجات واستطالته 8 درجات وقوس نوره ثانية واحدة ويكون في الحضيض (اقرب نقطة قريبة من الارض خلال الشهر) بمسافة 359768 كيلومترا. وذكر ان هذه المعطيات تدل على أن الهلال لا يمكن رؤيته بالعين المجردة مساء الخميس ويمكن مشاهدته بالمقربات البصرية مبينا أنه سيشاهد بالعين في دول المغرب العربي.

