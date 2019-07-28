مبارك حمود عايض غنيم العازمي، (48 عاماً)، شيع، الرجال: الظهر، ق3، ش6، ج3، م16، ت: 99750768، النساء: علي صباح السالم، ق3، ش8، م30، ت: 67000688

مريم حسن عابدين حسين عابدين، أرملة عبدالله حسين عبدالله جاسم، (69 عاماً)، شيعت، الرجال: سلوى، حسينية الإمام الحسين، ق1، شارع المتنبي، قسيمة201، ت: 55955955، النساء: الزهراء، ق5، ش517، م8

خالد براك خلف الشلاش، (60 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر في مقبرة صبحان، الرجال: سلوى، ق12، ش1، م100، ت: 90905454، النساء: سلوى، ق12، ش1، م102، ت: 94400487

هزاع عبدالله مطلق المطيري، (63 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: الأندلس، ق10، ش20، م209 مقابل الدائري الخامس، ت: 66645996، النساء: الأندلس، ق3، ش1، م87، ت: 55222369

إنا لله وإنا إليه راجعون