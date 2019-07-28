وطن النهار

وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له الى الكويت أمس في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وقالت شبكة (الدستور) الاخبارية في بيان لها انه كان في استقبال الحلبوسي لدى وصوله رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والنائب صلاح خورشيد والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري والقائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت محمد رضا الحسيني. هذا وأقام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مأدبة غداء أمس على شرف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وذكرت شبكة (الدستور) الاخبارية في بيان صحافي أنه حضر المأدبة النواب صلاح خورشيد ومحمد الدلال وخالد الشطي ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.

وأضافت أنه حضر المأدبة كذلك محافظ حولي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ومحافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح ومحافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح ومحافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الاحمد الصباح ومحافظ مبارك الكبير محمود بوشهري ومحافظ الجهراء ناصر الحجرف. كما حضر المأدبة من الجانب العراقي أعضاء الوفد الزائر الذي يضم عددا من نواب البرلمان والمحافظين بالاضافة الى القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت محمد الحسيني.

