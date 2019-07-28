وطن النهار

سلم مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي تبرعا من الكويت بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي الى مكتب وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال السفير العتيبي في تصريح لـ (كونا) الخميس الماضي «إن هذه المساهمة تأتي انطلاقا من دعم الكويت الثابت للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين» لاسيما في سورية.

واضاف «تهدف هذه المساهمة الى تمكين وكالة (الأونروا) لتقديم خدماتها الأساسية الصحية والتعليمية والاغاثية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين لاسيما هؤلاء الذين يواجهون ظروفا صعبة في سورية منذ اندلاع الأزمة هناك».

وبالنسبة للتحديات المالية التي تواجه وكالة (الأونروا) أكد السفير العتيبي أهمية حشد الجهود الدولية لتوفير الموارد المالية اللازمة للوكالة من أجل مواصلة مهمتها ودورها الذي تلعبه في تقديم خدماتها للفلسطينيين.

وشدد على أن الكويت ستبقى ضمن قائمة أهم الشركاء والداعمين لأنشطة الوكالة الانسانية.

