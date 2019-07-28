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العتيبي: المفاوضات الدبلوماسية لتحقيق السلام في أفغانستان


اكدت الكويت ان تحقيق السلام والاستقرار في افغانستان لن يأتي الا عن طريق مسار المفاوضات الدبلوماسية داعية جميع الاطراف المعنية بالازمة الافغانية الى تعزيز جهودها الدبلوماسية لتحقيق السلام في هذا البلد. جاء هذا الموقف في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في افغانستان اليوم الجمعة. وقال السفير العتيبي في الكلمة «ان دولة الكويت على ايمان راسخ بأن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان والمنطقة يأتي من خلال تسويه تفاوضيه دبلوماسية».
واضاف «فالحلول العسكرية وعلى مر الزمن لم تأت بأية حلول دائمة مؤدية للسلام وعليه فاننا نحث جميع الأطراف على المشاركة البناءة في الجهود الدبلوماسية الرامية الى تحقيق السلام بهدف تعزيز مصالح ورفاه الشعب الافغاني».


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