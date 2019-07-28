وطن النهار

منحت ايطاليا وسام الاستحقاق بدرجة ضابط كبير الى سفير الكويت السابق الشيخ علي الخالد وأدرجته على سجل الجمهورية الايطالية بدرجة ضابط كبير رقم 257 لكبار الشخصيات الرسمية بمرسوم رئاسي وقعه رئيس الجمهورية سيرغو ماتاريللا ورئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي تقديرا لجهوده واسهامه في تعزيز العلاقات الثنائية الايطالية - الكويتية المتميزة. جاء ذلك في احتفال رسمي اقيم مساء امس الأول الجمعة بقصر (كيجي) مقر الحكومة بحضور رئيس مكتب نائب رئيس الوزراء الايطالي باولو فيسكا والقائم بأعمال سفير الكويت المستشار سامي الزمانان. واثنى وكيل رئاسة الوزراء السيناتور جان كارلو جورجيتي الذي قام بتقليد السفير الخالد نيابة عن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على عمل السفير الناجح على الصعيدين الشعبي والثقافي. واكد حرص ايطاليا على تطوير علاقاتها الخاصة مع الكويت التي تعد شريكا رئيسا في المنطقة وفي المحافل الدولية وتجمعهما مصالح اقتصادية واسعة وواعدة. ومن جانبه شدد السفير الخالد على اهمية الخاصة للعلاقات مع ايطاليا بمكانتها ودورها المؤثر على الصعيدين الأوروبي والدولي وكشريك ممتاز في التنمية وفي تعزيز الاستقرار والأمن والسلم الاقليمي والعالمي. ونال الشيخ علي الخالد خلال عمله الدبلوماسي شهادات تكريم دولية ووطنية عديدة أبرزها وسام (سيمون بوليفار) وجائزة (أفضل شخصية دبلوماسية) من حكومة فنزويلا ووسامي (الدرجة الأولى) من حكومة كولومبيا ومن حكومة نيكاراغوا ووسام (الدرجة الأولى) من هيئة الصليب الأحمر وشهادة تكريم دولية من برنامج الأغذية العالمي بجانب وسام (الزئبقة الذهبية) من مدينة فلورنسا وجائزة (الشخصية المميزة) من مدينة روما.

