وطن النهار

أكد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أول من أمس الجمعة وجود تنسيق متكامل مع المنظمة الدولية للهجرة للتعامل مع ازمتي اللجوء والنزوح في سوريا. جاء ذلك في تصريح للسفير الغنيم لـ (كونا) اثر اجتماعه مع مدير عام المنظمة الدولية للهجرة انطونيو فيتورينو بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية والذي تناول أيضا الازمات التي تشهدها بعض دول المنطقة. وأضاف السفير الغنيم ان الكويت قد قامت خلال هذا الاجتماع بتسليم ثلاثة ملايين دولار الى المنظمة كجزء من التزامها الذي تعهدت به امام مؤتمر الدول المانحة لسوريا بالعاصمة البلجيكية بروكسل في شهر مارس الماضي من هذا العام وكان مخصصا لأزمتي اللاجئين والنازحين السوريين. وشرح ان الكويت تأمل في ان يخفف هذا المبلغ من وطأة معاناة الاشقاء السوريين لاسيما مع الارتفاع غير العادي في درجات الحرارة هذا العام. ولفت الى ان النقاش مع مدير عام المنظمة الدولية للهجرة قد تناول ايضا الأوضاع الانسانية في ادلب مع التركيز على أهمية معالجتها بوتيرة اسرع. وقال السفير الغنيم ان فيتورينو قد اشاد بالدور الانساني الكبير لحضرة صاحب السمو امير الكويت حفظه الله ورعاه ورؤيته الانسانية تجاه قضايا المنطقة لاسيما بعد الزيارة الرسمية التي قام بها فيتورينو الى الكويت مؤخرا واكد ان هذه الزيارة واللقاءات التي اجراها المسؤول الاممي هناك اكسبت العلاقات بين الكويت والمنظمة الدولية للهجرة افاقا اوسع للتعاون في القضايا الانسانية الاخرى وفق اولويات الكويت. وشرح السفير الغنيم ان اللقاء تناول أيضا الاحتياجات الانسانية في اليمن وليبيا وفلسطين وتداعيات الازمات في هذه الدول وما يمكن ان تقوم به المنظمة والكويت معا للتخفيف من وطأتها لاسيما من الخبرة الكبيرة التي اكتسباها على مر السنوات في التعاون القائم بين الطرفين.

