وطن النهار

قال مدير مشروع المساكن المنخفضة التكاليف التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، م. ممدوح قبيلان الشمري ان نسبة انجاز المشروع فاقت 12 في المئة حتى نهاية شهر يوليو 2019، مبينا ان المشروع الحالي هو المرحلة الاولى والتي تتلخص مهمتها في تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات والطرق للمشروع فقط.

واضاف الشمري للنهار ان هناك مراحل اخرى لتنفيذ البيوت والبالغ عددها 9800 بيت الى جانب مرحلة طرح المباني العامة، موضحا الى ان تسليم المشروع سوف يكون خلال شهر مايو 2021. واليكم الحوار:

ما أهمية مشروع المساكن منخفضة التكاليف؟

يعد مشروع المساكن منخفضة التكاليف أحد المشاريع الحيوية لدولة الكويت والتي تقوم المؤسسة العامه للرعاية السكنيه بتنفيذها حيث تبلغ مساحة المشروع كاملا نحو 8 ملايين و 305 ألف متر2 ويبعد عن مدينة الجهراء حوالي 16كم جنوب طريق السالمي.

متى بدأت مباشرة الأعمال وكم نسبة الإنجاز؟

مباشرة الأعمال بدأت بتاريخ 12/12/2018 حيث تم تسليم المتعهد (المقاول) لحدود المشروع بهذا التاريخ أما بخصوص نسبة الإنجاز فإن المشروع متقدم عن البرنامج الزمني المعتمد من المؤسسة حيث من المتوقع أن تصل نسبة الانجاز الفعلية 12.5 في المئة حتى نهاية شهر يوليو، فيما كان المطلوب انجازه حسب البرنامج الزمني المعتمد 5.3 في المئة اي ان المشروع متقدم بنسبة 7 في المئة تقريبا عما هو مخطط له وهذا التقدم في انجازالمشروع جاء من خلال الجهود الحثيثة من قبل جميع العاملين الى جانب جهود وحرص ومتابعة طاقم عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ما كلفة المشروع؟

تقدر تكلفة المشروع بمبلغ تقديري بواقع مليون و117 ألف دينار.

وتوقعاتك لتسليم المشروع؟

سوف يكون تاريخ انتهاء المشروع حسب الشروط التعاقدية هو29/05/2021 حيث ان مدة تنفيذ الاعمال 900 يوم بدأت من تاريخ 12/12/2018.

ماذا يتضمن المشروع؟

تتكون مساحة السكن الخاص 5 مليون و 144 ألف متر2 وهي المدينه التي ستكون بديلاً عن المساكن القائمة في منطقتي تيماء والصليبية حيث ستكون المرحلة الاولى إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية لعدد 9800 قسيمة (مساحة القسيمة الواحدة 200م²) وكذلك إنشاء خزان للري بسعة 250 ألف جالون)، اضافة الى بئر مياه جوفية لتغذية الخزان، بالإضافة إلى الأعمال المدنية لمحطات الكهرباء الفرعية وهي عبارة عن 61 محطة و4 محولات، و89 محطة ومحولين.

الخدمات

ما الخدمات التي يوفرها المشروع للقاطنين؟

سوف تكون هناك منطقه سكن استثماري بمساحة 48 ألف متر2، ومبان عامة وخدمات رئيسة بمساحة مليون و 47 ألف متر 2، الى جانب المنطقة الحرفية وهي عبارة عن مخازن وقسائم حرفية سوف تقام على مساحة 169 ألف متر2، ومناطق خدمات بنية تحتية تحتوي على أبراج مياه علوية ومحطة معالجة صرف صحي بمساحة 204 ألف متر2، وحزام شجري عازل بمساحة 138 ألف متر2، وطرق رئيسة بمساحة مليون و554 ألف متر2.

كم يبلغ عدد العاملين في الوقت الحالي؟

يقدر عدد العاملين بالوقت الحالي بالمشروع نحو900 عامل وذلك للانتهاء من الأعمال المطلوبة باسرع وقت وسيتم زيادة العدد مع مرور الوقت خلال مراحل تنفيذ المشروع.

88 ألفاً

هل سيكون عبارة عن مدن بديلة لتيماء والصليبية... وكم يخدم مستقبلا؟

لابد من معرفة ان المرحلة الأولى للمشروع هي تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات والطرق للمشروع وسوف تليها مراحل اخرى تنطلق من البيوت للتنفيذ والبالغ عددها 9800 بيت لتكون بديلا عن مساكن منطقتي تيماء والصليبية، ومرحلة طرح المباني العامة (مدارس مساجد حدائق - محطة معالجة للصرف الصحي - أبراج علوية للمياه- سوق مركزي رئيس - محطات وقود - منطقة حرفية......الخ) حيث من المتوقع ان يخدم عدد سكان يقدر بـ88,780 ألف نسمة.

