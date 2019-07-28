وطن النهار

كشفت البلدية عن تشكيل لجنة مشتركة تضم عدة جهات مختصة خلال الأيام المقبلة.

واكدت البلدية في تصريح صحافي أن المدير العام م. أحمد المنفوحي سيقوم باصدار هذا القرار من أجل تركيز الجهود من خلال تشكيل لجنة تضم البلدية ووزارات الأشغال العامة والكهرباء والماء والداخلية والهيئة العامة للبيئة للتعاون والتنسيق في كيفية إيجاد الحلول المناسبة بشأن منطقة الحساوي ووضع معالجة جذرية لما تعانيه من ضغط على البنى التحتية يتسبب في طفح مياه الصرف الصحي.

وفي هذا السياق، كثفت البلدية جهود اجهزتها الرقابية للتصدي للمظاهر السلبية التي تشوب النظافة العامة بمنطقة جليب الشيوخ، ونظرا لعوامل عدة جعلت من تلك المنطقة حالة خاصة تتطلب تظافر جهود الوزارات المختصة وتعاونها مع البلدية لمعالجة حقيقية في ظل ما تعانيه البنى التحتية من ضغط جراء الكثافة السكانية. وتعكف الاجهزة الرقابية التابعة لادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الفراونية على تكثيف عمليات تنظيف منطقة الحساوي وشوارعها المتفرعة من شارع محمد بن القاسم والتي تعاني البنية التحتية فيها من عجز شبكة الصرف الصحي، فضلا عن تكدس اعداد كبيرة من الوافدين ما يضغط بشكل كبير على الخدمات العامة.

واشارت الادارة ممثلة في مركز نظافة «الجليب» انها نفذت حملات ميدانية عدة لضبط العمالة الاسيوية التي تقيم أسواقاً عشوائية ولإزالة كل ما يشوه المنظر العام والارتقاء بمستوى النظافة بالمحافظة. وأكدت بأن فرق مركز نظافة جليب الشيوخ مستمرة بمداهمة تلك الأسواق العشوائية والقضاء على الظواهر السلبية حيث أسفرت الجولات عن مصادرة حمولة 231422م3 من الخضراوات والفواكه والملابس المستعملة، فضلا عن الأجهزة الكهربائية المستعملة إلى جانب رفع حمولة 665م3 من المخلفات الناتجة عن عمليات المصادرة. ولفتت إلى أن مفتشي المركز قاموا بتحرير 103 مخالفات نظافة عامة إلى جانب تحرير 46 مخالفة بائع جائل بالإضافة إلى رفع 17 سيارة مهملة فضلا عن وضع 80 ملصقاً. من جانب اخر، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح وبإشراف ومتابعة مستمرة من وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام لتنفيذ حملات أمنية موسعة ومستمرة تضم جميع القطاعات لفرض هيبة القانون وبسط مظلة الأمن والأمان وضبط الخارجين والمطلوبين وإعادة المظهر الحضاري لجميع المناطق، نفذ قطاع الأمن العام ممثلاً في مديرية أمن محافظة الفروانية بالتعاون مع قطاع المرور والعمليات وبلدية الفروانية عدة حملات أمنية مكثفة يومية وعلى مدار الساعة استهدفت منطقة جليب الشيوخ لضبط العمالة السائبة وإزالة الأسواق العشوائية المخالفة، وفرض السيطرة الأمنية حيث تمكنت القوة من إزالة عدد من الأسواق العشوائية بها كميات من المواد الغذائية والتموينية والمعلبات غير مطابقة للشروط الصحية، كما تم ضبط (20) مخالفاً لقانون الإقامة وبائع متجول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإبعادهم عن البلاد.

واستمراراً للحملات الأمنية نفذ قطاع الأمن العام ممثلاً في مديرية أمن محافظة الأحمدي عدة حملات أمنية استهدفت منطقة ميناء عبد الله لضبط مخالفي قانون الإقامة الذين يقومون بلعب القمار وتناول المسكرات، وقد تمكنت الحملة من ضبط عدد (60) شخصاً بدون إثبات و(8) أشخاص مسجلة بحقهم تغيب و(3) أشخاص إقامتهم منتهية، كما تم ضبط عدد (10) قناني يشتبه أنها تحتوي على مواد مسكرة، وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام هؤلاء الخارجين المضبوطين بلعب القمار. وأوضحت الإدارة أن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط عدد من المركبات المخالفة وتحرير عدد من المخالفات المرورية بالتعاون مع قطاع المرور والعمليات، كما قامت بتمشيط منطقة ميناء عبدالله وتسيير دوريات جوالة لضبط كل من تسول له نفسه الخروج على القانون.

