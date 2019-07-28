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السيطرة على حريق عمارة في خيطان


أخمد رجال الاطفاء صباح أمس حريقاً اندلع في شقة باحدي العمارات في منطقة خيطان دون وقوع اصابات. وكان بلاغ ورد صباح أمس لغرفة عمليات الاطفاء يفيد باندلاع حريق في منطقة خيطان، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركز الفروانية لموقع الحريق حيث تبين ان شقة بالدور السادس باحدى العمارات اندلعت بها النيران، فتم على الفور اخلاء العمارة من السكان ومن ثم محاصرة النار واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات. ومن جانبه، اكد مصدر اطفائي ان سرعة وصول رجال الاطفاء لموقع الحريق اسهم بشكل كبير في الحد من انتشار الحريق وتقليل الخسائر المادية.


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