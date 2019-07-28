وطن النهار

بحث اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي مع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان دور النقابات في تحقيق رؤية 2035. وقال رئيس الاتحاد حسين العازمي في تصريح صحافي أمس السبت إن الروضان أكد خلال لقائه أخيرا وفدا من الاتحاد أهمية الدور المحوري للنقابات الكويتية في المساهمة بالرؤية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد لكويت جديدة 2035 وجعلها مركزا ماليا وتجاريا. وأضاف العازمي الذي يشغل ايضا رئيس نقابة العاملين بوزارة الصحة ان الوفد بحث مع الوزير الروضان الأمور الخاصة بالاتحاد والحركة النقابية الكويتية عموما، مبينا أن الروضان أبدى تفهمه لدور النقابات الجوهري كحلقة وصل بين العاملين والمسؤولين حيث تساعد على التصدي للكثير من معوقات العمل. وذكر أن الوزير شدد على اهمية استعمال المزايا كمحفز على حسن الاداء بحيث يكون معيار منحها التميز في القيام بواجبات الوظيفة من حيث الدقة والسرعة وحسن التعامل مع مستقبلي الخدمة من المراجعين وأكد تقديم كل أشكال الدعم والمساندة التي من شأنها استمرار النقابات والحركة النقابية الكويتية في أداء رسالتها. وأشار العازمي إلى أن الروضان أكد حرص الحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ومن منطلق وطني على دعم العمل النقابي عبر تهيئة كل الظروف لإنجاح أهدافها التي «تعود بالنفع على بلادنا العزيزة والعاملين في الجهات الحكومية وفي الوقت نفسه تعبر عن الوجه الحضاري والمشرق للكويت».

