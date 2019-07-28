وطن النهار

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ان محافظة الاحمدي تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لأن تكون وجهةً سياحيةً وترويحيةً بارزهً ، بحكم موقعها الحيوي وشواطئها ومزارعها ومعالمها الحضارية السياحية والفندقية والخدمية، وقبل كل ذلك صورتها المشرقة في عقول وقلوب كل مواطن ومقيم وزائر على امتداد كويتنا الحبيبة.

جاء ذلك مساء امس الاول «الجمعة» خلال حضوره ورعايته المهرجان الترويحي الصيفي الثاني الذي تنظمه محافظة الأحمدي بمجمع كويت ماجيك بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والاهلية والتطوعية تحت شعار «يا حلو صيفنا بالأحمدي 2»، مؤكدا ان تنظيم الدورة الثانية يمثل مؤشر نجاح للمهرجان دفعنا إلى تنظيمه مجدداً ، علاوة على أنها تترجم على أرض الواقع أكثر من مسار من مسارات مشروعنا التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل»، أولها مسار السياحة العائلية والترفيهية ، حيث يسهم المهرجان في خلق متنفس للكبار والصغار على السواء خاصة في فصل الصيف - كما يترجم مسار الرياضة والصحة والشباب والتراث من خلال أنشطتة المتنوعة.

واكد ان المهرجان نجح في دورته السابقة في رسم البهجة على وجوه رواده من مختلف الشرائح العمرية - وهو الأمر الذي حرصنا عليه في هذه الدورة أيضاً ومعنا كل الجهات المشاركة والمنظمة.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم المهرجان وداعميه ورعاته والمشاركين فيه خاصة مجمع كويت ماجيك والبنك التجاري ووزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للبيئة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمركز الكويتي للغوص وفريق الغوص سنيار ومجلس الشباب الكويتي ، والشكر الجزيل موصول إلى وزارة الإعلام بقطاعاتها المختلفة، وللرعاة الإعلاميين جريدة الجريدة، وجريدة النهار، وجريدة الكويتية، ولوسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمطبوعة التقليدية والإلكترونية، ولجميع الجهات الرسمية التي تعاونت معنا في انجاح المهرجان.

وختم الخالد قائلا: أيدينا ممدودة وأبوابنا مفتوحة للجميع ، وبإذن الله سيتواصل تعاوننا وشراكاتنا الفاعلة البناءة المثمرة لخدمة محافظة الخير - الأحمدي بروح الفريق الواحد، سائلين المولى سبحانه أن يسدد خطانا جميعاً كل في موقعه لخدمة كويتنا الحبيبة في ظل قيادتها الرشيدة.

