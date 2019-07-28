وطن النهار

بحثت نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون قطاع المشاريع المهندسة نادية الشريدة مع رئيس مؤسسة «مهندسون بلا حدود الكويت» «المهندسة زينب القراشي وفريق عملها التصاميم المقترحة من فريق العمل التطوعي لتطوير سوق الحريم والمقدم من «مهندسون بلا حدود الكويت».

و أشادت الشريدة بجهود «مهندسون بلا حدود الكويت التطوعية ، مشيرة الى أن اللقاء هو الثاني لبحث هذه المقترحات بتوجيهات من مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي ، وأن لقاءات أخرى ستعقد لوضع مزيد من التفاصيل على التصاميم المقترحة .

وأكدت الشريدة أننا كقطاع مشاريع في بلدية الكويت نتطلع الى شراكة استراتيجية ومستقبلية مع «مهندسون بلا حدود الكويت» لما يقدمونه من جهود رائعة في هذا المقترح، مؤكدة أننا مهتمون بالمقترحات التي ترسخ أهمية هذا السوق في تاريخ الكويت الذي يعزز دور المرأة الكويتية في مجتمعنا منذ القدم.

وبدورها ذكرت المهندسة زينب قراشي، أن «مهندسون بلا حدود الكويت «حريصة على تطوير المقترحات التي طلبتها البلدية على التصميم ، موضحة أننا تقدمنا بأربع نماذج تصميمية وأننا سنقوم بوضع مزيد من التفاصيل بما يتوافق ومتطلبات قطاع المشاريع في بلدية الكويت.

وأشادت القراشي بتعاون إدارة المشاريع وبلدية الكويت مع «مهندسون بلا حدود الكويت» وتقبلهم لهذا المقترح الذي حرصنا من خلاله على أن يكون نموذجا حيا لمبادرات الشباب الكويتي في الحفاظ على هوية أسواقنا المعمارية، مضيفة أننا نأمل أن يكون مقترحنا لتطوير سوق الحريم نواة لمشاريع مستقبلية نطلقها معا مع بلدية الكويت من خلال عملنا كجهة تطوعية غير ربحية تهدف إلى تطويع الحلول الهندسية لحل المشكلات التي تعاني منها المجتمعات.

