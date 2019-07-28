وطن النهار

أكدت عضو المجلس البلدي م. مها البغلي بعد زيارتها لعدد من مصانع إعادة تدوير النفايات في الشارقة ودبي ، ان أغلب دول العالم أصبحت تتعامل مع النفايات بأنها ثروة قيمة تقوم عليها صناعات إعادة التدوير كما أصبحت هناك بورصة عالمية لتداول النفايات ، حيث انها تعد تجارب إقليمية وعالمية فيما يخص النفايات بمختلف أنواعها

وأوضحت البغلي في تصريح صحافي أننا في الكويت نعتبر النفايات عبئاً نتخلص منه عن طريق الردم والدفن، وهذا بحد ذاته هدر للموارد وتعدٍ على البيئة فضلا عن أنه هدر لمساحات من الأراضي كانت صالحة لمشاريع سكنية وغيرها من الاستغلال العقاري.

واشارت البغلي إلى أن البلدية حينما طرحت حلولا لإدارة النفايات، كان الخيار الأول حرقها، وهو خيار غير صائب أيضاً، موضحة أن ردم النفايات خطأ وحرقها بالكامل أيضا ممارسة غير صحيحة.

وقالت البغلي «خلال زيارتي قبل أيام لإمارة الشارقة وجدت أن أول خطوة اتخذتها الإمارة بهدف التحول من ردم النفايات كانت خطوة فرزها وإنشاء مصانع لإعادة تدويرها وردم فقط ما هو غير قابل لإعادة التدوير. حيث وصل معدل ما يتم ردمه من نفايات حوالي 25 في المئة فقط. علاوة على توجه الإمارة لإنشاء أول مشروع لحرق ما تبقى من النفايات لإنتاج الكهرباء وذلك بهدف الوصول لنسبة صفر في المئة لما يتم رميه في المرادم. كما ان مصانع إعادة التدوير في دبي أصبحت تستورد النفايات من دول مختلفة (منها نفايات من الكويت) لإعادة تدويرها وبيعها محلياً. وتساءلت باستغراب، ما هي المعوقات التي تمنعنا في الكويت من التوجه الى الاستثمار في صناعات إعادة التدوير التي أثبتت جدواها الاقتصادية والبيئية في إمارة الشارقة علما بان عندنا في الكويت (18) مصنعاً لإعادة تدوير النفايات المختلفة منها البلاستيك والورق والخشب والنفايات الإنشائية والإطارات والبطاريات والزيوت. فلماذا حرق النفايات والمشاريع عالية التكلفة وللوصول لإجابات لتلك الأسئلة سنقوم بمقابلة أصحاب هذه المصانع والتعرف على طبيعة أعمالهم وحجم خطوط الإنتاج لديهم والتحديات التي تواجههم وتحديد المعوقات التي يمكن حلها مع الجهات المختلفة بالدولة بهدف دعم صناعة إعادة تدوير النفايات كونها من أهم الحلول لقضية إدارة النفايات في الكويت.

