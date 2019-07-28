وطن النهار

افتتح رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د. هلال الساير الخميس الماضي مركز صباح الأحمد للتأهيل البدني في مدينة جفنا في سرلانكا. وقال الساير في كلمة له أثناء حفل الافتتاح وفق بيان للجمعية خصت به «كونا» ان المركز التابع لمستشفى جفنا التعليمي يعد أحد الوجوه المشرقة للكويت ويقدم صورة ناصعة عنها في العالم عبر وجودها المستمر في قلب الأحداث التي تستدعي حضورا انسانيا وحضاريا.

وأضاف ان المركز يقدم خدمة ورعاية لفاقدي الأطراف والمتضررين جراء حوادث السير اضافة إلى انشاء ورشة لتركيب الاطراف الصناعية وخدمات تدريبية للكوادر الطبية.

وأوضح أن فكرة تبني المشروع الصحي جاءت بناء على طلب من وزارة الصحة السرلانكية نظرا لكثرة حوادث السير في مدينة جفنا ولعدم وجود خدمات طبية لحوادث السير لذلك استجابت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بسرعة لنداء الإنسانية والوقوف مع المتضررين جراء الحوادث.

