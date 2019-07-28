وطن النهار

أكد مدقق بإدارة الرقابة على الأداء بديوان المحاسبة طلال الوهيب أن المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأسوساي قامت بتشكيل لجنة خاصة برئاسة ديوان المحاسبة الكويتي لدراسة مقترح الديوان الخاص بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة (الآسوساي)، وذلك ضمن استضافة ديوان المحاسبة للاجتماع الرابع والخمسين لمجلس مديري الآسوساي خلال الفترة 21-24 يوليو 2019.

وقال الوهيب إن المقترح المقدم من ديوان المحاسبة الكويتي يهدف إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية في متابعة أداء الحكومات بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تشكيل مجموعة عمل تقوم بإعداد تقرير عن مدى جهوزية الحكومات لتنفيذ الأهداف، تقارير رقابة أداء مشتركة، وقاعدة بيانات تشمل جميع المعلومات عن أهداف التنمية المستدامة في الموقع الالكتروني للمنظمة، على أن يتم تقديم تقارير بهذا الشأن في اجتماع مجلس المديرين القادم في عام 2020.

