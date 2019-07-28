وطن النهار

أعلن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة أمس أن آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح في مسابقة (الشاب النموذج) هو 19 أغسطس المقبل موضحا أن الاعلان عن الفائزين سيكون في الحفل الختامي يوم 19 سبتمبر 2019. وقال عضو المكتب التنفيذي في المجلس (ممثلا عن الكويت) محمد الياسين في تصريح صحافي إن المسابقة تأتي تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنظيم المشترك مع قطاع الشؤون الاجتماعية ادارة منظمات المجتمع المدني وادارة الشباب والرياضة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأضاف الياسين أن مجلس الشباب العربي أطلق الجائزة تحت شعار (مسابقة الشاب النموذج) وتعتبر أول مسابقة بالوطن العربي لاختيار القدوة الشابة النموذج عن كل دولة عربية.

وأوضح أن مجلس الشباب العربي يسعى جاهدا لتأسيس كوادر عربية شابة قادرة على قيادة المشاريع وتطوير العمل في الجهات والمؤسسات التي يعملون بها.

وأفاد بأن المسابقة تركز على توجيه رسالة من الشباب الى الشباب وابراز النموذج الشاب الذي يمثل القدوة والرمز للشباب العربي داعيا الشباب العربي بكل دولة إلى ترشيح الشاب النموذج عن دولته.

وأشار الى أنه بدءا من العام الحالي تم تعميم المسابقة بجميع الدول العربية عبر جامعة الدول العربية ومجلس الشباب العربي ومكاتبه المنتشرة في الدول العربية بحيث يختار فيها شباب كل دولة عربية الشاب القدوة والنموذج عن بلادهم.

ولفت إلى أن من أهم أهداف المسابقة ابراز الشباب القدوة بالدول العربية وترسيخ الانتماء بالهوية الوطنية والعربية والتمسك بالعادات والتقاليد العربية الاصيلة ما يصب باتجاه التنمية المستدامة في الدول العربية ويسهم في بناء خريطة مستقبل أفضل للعالم العربي.

وبين أن احتفالية عام 2019 ستكون في القاهرة على أن يتم تدويل الاحتفال كل عام في دولة عربية مختلفة داعيا الشباب العربي والكويتي للمشاركة في المسابقة سواء بالترشيح أو التصويت لنشر ثقافة التميز والتطوير.

