وطن النهار

تحت رعاية وحضور عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. مشاري الهاجري، وبالتعاون مع بنك الكويت الدولي أقامت وحدة تنمية القدرات التابعة لمركز التميز بكلية العلوم الإدارية حفل ختام وتكريم لمنتسبي برنامج (تدريب الخريجين الجدد)، الذي يهدف إلى تزويد المتدربين بمفهوم واسع ومعاصر لمعطيات السوق الحالي والمحلي والعالمي، والذي عقد خلال الفترة من 30 يونيو إلى 25 يوليو 2019، بحضور كل من مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد ببنك الكويت الدولي عثمان توفيقي وعضو هيئة التدريس من قسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. أنور الشريعان، وعضو هيئة التدريس بقسم التمويل والمنشآت بالكلية د. أماني بورسلي. وبهذه المناسبة رحب عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. مشاري الهاجري بالحضور، شاكرا جهودهم وتفانيهم بالالتزام بمثل هذه الدورات التي تعود لهم بالفائدة، مبيناً أن هذه النوعية من البرامج تهدف إلى إثراء الخريجين وإعطائهم دورات مفيدة في مختلف التخصصات لمجالات العلوم الإدارية. ومن جانبه، أعرب مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد ببنك الكويت الدولي عثمان توفيقي عن سعادته بالتعاون المشترك مع طلبة جامعة الكويت، متمنيا لهم دوام التوفيق والازدهار في مجالاتهم العلمية والعملية.

وفي ختام الحفل كرم كل من عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. مشاري الهاجري ومدير عام الإدارة المصرفية للأفراد ببنك الكويت الدولي عثمان توفيقي المشاركين بشهادات تقديرية لجهودهم التي بذلوها، متمنين لهم بداية حياة مهنية موفقة في جميع المجالات والتخصصات